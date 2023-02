Luz Elena González: "La sociedad en México excluye a personas con autismo"

Muy pocas son las mujeres que han logrado ser conquistadas y llamar la atención de Luis Miguel y Luz Elena González fue una de ellas. Seguramente por esto Adrián Ortega, Director General de Contenidos de TV Azteca, decidió buscarla para que se encargara de conducir el programa "Amor en el aire" que el próximo lunes 13 de febrero inicia transmisiones por Azteca Uno.

Y fue precisamente allá en el estado de Jalisco, su tierra natal, donde hace ya casi 30 años una jovencita decidió estudiar la carrera de leyes, pero su inquietud la llevó también a probar suerte en el modelaje y en un certamen de belleza logrando ganar el primer lugar y convirtiéndose en Nuestra Belleza Jalisco para lograr ser, luego, una de las finalistas de Nuestra Belleza México. Ahí comienza su historia y pasa, como siempre, que la invitan a formar parte del ámbito artístico.

Y no está por demás recordarlo, pero esta es una historia muy frecuente en el mundo de la belleza, en el que las triunfadoras de estos certámenes deciden tomar camino en la artisteada, lo que hemos visto en muchos casos como: Rebecca de Alba, Jaqueline Bracamontes, Galilea Montijo, Dayanara Torres, Alicia Machado, Marjorie de Souza, Zuleyka Rodríguez, Luz María Zetina, Lupita Jones, Marisol González, Yadhira Carrillo, Vanessa Guzmán, Ximena Navarrete y hasta Ana Bertha Lepe... la lista es larga, no así el talento del que algunas carecen, pero con una enseñada de pierna y una dulce sonrisa, logran colocarse. No fue el caso de Luz Elena que ha hecho de todo... desde actriz y conductora, hasta cantante y comediante.

ESTAR CON EL SEÑOR DE LOS CIELOS O TOMAR EL SOL CUANDO CALIENTA

Durante los últimos 15 años, Luz Elena ha estado felizmente casada pero en su haber se le ha relacionado con algunos famosos como Jaime Camil, Marco Antonio Regil, Sebastián Rulli, Rafael Amaya y Luis Miguel... pero ¿es cierto que le puso el cuerno a Amaya con el intérprete de "La Incondicional"?

-Yo conocí a Rafa Amaya, porque era mi vecino en Polanco fue una bonita relación que duró un par años. Yo siempre le dije que me quería casar y tener hijos, soy casi dos años mayor que él, estábamos muy chavitos y obvio me dijo que no. Ya conocía a Luis Miguel, que me presentó Jaime Camil, así que un día me llamó Mickey y me invitó a un concierto. Ya andaban las cosas mal con Rafa y ese día le dije vamos a formalizar y me dijo que no, así que lo terminé. Me fui al concierto con Luis Miguel y luego me invitó a cenar. En la cena estuve recibiendo muchas llamadas de Rafa, así que le platiqué todo a Mickey y apenas terminó la cena me fui. Lo curioso es que llegué a mi casa y ya no me llamó, no me volvió a llamar.

Fue hasta que el papá de Diego Boneta le presentó a Bernardo Martínez, quien no quitó el dedo del renglón hasta casarse con ella. Con Bernardo ha tenido una gran relación y es feliz por que no es nada celoso, ya en algún momento la actriz lo reveló y el propio Bernardo declaró: "Mi esposa ha tenido galanes como Luis Miguel y al final me eligió a mi".

-Ja ja ja... le gusta más a mi marido que a mi, tiene todas sus canciones en su playlist, hasta me invitó a verlo en el Auditorio Nacional. Celoso, para nada, cuando me tengo que besar en una novela, no se molesta y eso es muy bueno pues imagínate yo con esta profesión y un marido celoso, no hubiéramos durado.

SU HIJO MAYOR TIENE UNA CONDICIÓN AUTISTA

Luz Elena y Bernardo tienen dos hijos: Santiago y María José.

Santiago, el mayor, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y aún cuando los médicos lo califican como "leve" la actriz hace todo lo posible para asegurarle una vida de calidad e independencia:

-Es muy leve el nivel en el que está, tardaron mucho tiempo en decirnos que era autismo. Fue muy fuerte como me enteré, mi marido me invitó a cenar y a la mitad de la cena me lo dijo que Santi tenía una discapacidad cognitiva. Empecé a llorar y le reclamé que me lo dijo así, en un restaurante.. pero eso nos unió mucho como pareja, nos dio la madurez de no pelar por cosas que no valen la pena, maduramos como pareja, como papás. Terminé en el psicólogo y en el psiquiatra, pues para poder sacarlo adelante tienes que estar bien. Lo metí a terapias y con el tiempo vemos muy buenos resultados, aunque al principio esperas que con el tiempo se le va a quitar, pero te das cuenta que eso será para toda su vida. Va a una escuela especial y todos los días está en terapias.

CACHETEÓ A UN TIPO QUE TIRÓ A SU HIJO: "LA SOCIEDAD EXCLUYE A PERSONAS CON AUTISMO"

Luz Elena ha tenido que enfrentar situaciones difíciles por la condición autista de su hijo...

-Si le di una bofetada a un tipo, es tan liberador. Estábamos en el aeropuerto de Cancún y veníamos corriendo de regreso del baño. Santiago corre mirando hacia el piso y no se fijó que se iba a cruzar con un tipo, que le metió el pie y lo hizo que se cayera. Enloquecí y me salió la fiera que llevo dentro, soy tranquila, pero me le fui encima y le dije que qué le pasaba, ya iba por la segunda cachetada pero llegaron mi marido y mi suegro y ser armó un relajo.

Te da impotencia que la gente sea ignorante que juzgue. La gente tiene que saber que hay niños con estas condiciones que van a gritar, que van a enloquecer y lo mejor que puedes hacer es quedarte callado y preguntarle a los padres ¿cómo te ayudo?

Creo que Dios me mandó un hijo así por que soy una persona pública y eso me hace vocera para quienes tienen familia con esta condición. La sociedad los excluye en el cine, en los aviones, en los camiones, no hay respeto para estos niños, no hay un lugar especial para ellos. Un autista es impulsivo, intolerante a la frustración, la gente creen que son mal educados, irrespetuosos, como físicamente se ven normales, pero nadie sabe lo que hay detrás de ellos.

DISPUESTA A COMPROBAR SI EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE

Los 25 años de carrera que respaldan a Luz Elena González, los hizo prácticamente en Televisa, pero una buena propuesta la hizo cambiar...

-Yo siempre he sido una mujer que va buscando proyectos y si hay un proyecto que se presenta y es atractivo para mí, que representa un reto, una motivación, algo distinto, no dudo en entrarle. Ser la conductora de un reality de amor me gusta la idea. Soy una mujer enamorada de la vida enamorada del amor y es de lo que va este nuevo proyecto. Es un formato totalmente distinto a todo lo que se ha hecho. Son parejas que se conocen en la playa y en medio de situaciones descubriremos si llegan al odio o al amor, pues bien dicen que hay un solo paso.

Y hacerlo con TV Azteca, te gustó la idea...

-En Azteca siempre me han tratado bien, los reporteros, los conductores. Yo nunca corrí por tener enfrente un micrófono de Azteca. Yo siempre di entrevistas.

Pero es un reality largo, un año, y no se realizará en México. ¿qué opinó tu esposo?

-Claro, fue lo primero que hice. Me dijo que si yo quería hacerlo que él me apoyaba en todos los sentidos que era un gran proyecto es una oportunidad que he buscado. Estamos muy contentos, el primer mes voy a estar viniendo y luego una vez al mes. Entonces voy a estar en constante movimiento y ellos también van a estar yendo, vienen las vacaciones de Semana Santa y Pascua luego viene el verano y yo creo que el próximo semestre escolar haré un intercambio para que se vengan conmigo a vivir esta experiencia. Las oportunidades se presentan una vez en la vida y solo los valientes las toman y hay quienes deciden mejor ya no, pero yo no soy de esas. Mis hijos se sienten súper orgullosos de su mamá y de mi del trabajo. Entonces, pues tampoco puedo fallarles a ellos y decir mejor no, eso nunca.

Luz Elena González ya está grabando este reality en República Dominicana bajo la producción de David Limón, responsable de grandes éxito como "Exatlón", "Survivor" y programas con estos formatos, lo que asegura una garantía para el televidente.