Más despierta que nunca "La Leona Dormida"

Es la cantante más temperamental de México, pero es también la mejor intérprete que ha dado nuestro país. Su vida está llena de episodios de éxitos y triunfos, pero también de sinsabores y fracasos, de escándalos y muy malos ratos. Ha sido criticada por muchos y carne de cañón de los medios de comunicación, su honestidad es avasalladora por lo que le temen y la respetan. Siempre ha sabido poner en su lugar a quien lo merece o la incomoda. Lo cierto es que nadie ha impedido, ni impedirá que su enorme corazón, su extraordinaria voz y su gran talento la conviertan en una de las artistas favoritas del mundo de habla hispana.

Efectivamente, Lupita D'Alessio el estandarte de las mujeres despechadas, adoloridas, engañadas que desahogan sus penas en una canción y si es de la D'Alessio mejor... por que ellas, a pesar del dolor saben poner en su sitio a los hombres ¿quién no ha cantado sus canciones?, ¿quién no ha dedicado uno de sus temas a un fallido y traicionero amor?

CON NUEVOS ÍMPETUS REGRESA A LOS ESCENARIOS

Desde hace algunos años Lupita D´Alessio ha vuelto a conquistar los escenarios de México y en este 2022, lo está haciendo nuevamente en Estados Unidos con una exitosa gira que le ha permitido reafirmarse como una de las mejores intérpretes y voces mexicanas. Nos trasladamos hasta la ciudad de Los Ángeles, en California, para ser testigos del rotundo éxito de Lupita en el teatro YouTube que llenó a su máxima capacidad, seis mil butacas, y no hubo alma que no coreará cada uno de los temas de su vasto repertorio que cantó esta noche.

Hacía falta ver a Lupita D´Alessio en los escenarios y esto se logró gracias al trabajo de Jack Borovoy. Primero porque ha sido el único representante de la cantante que logró recuperar los derechos de su repertorio y luego poder realizar un concierto en vivo con sus éxitos que no podían ser grabados por ella desde hace casi tres décadas. Y como no recordar el contrato "a modo" que firmó con una compañía de discos que de no cumplir arruinaría su vida profesional. Aunque nada de esto fue posible pues ni papeles, ni abogados, ni Rogerio Azcárraga pudieron con el enorme talento de esta mujer que supo sobreponerse a las adversidades personales y profesionales. Fue gracias a las declaraciones de su hijo Jorge D'Alessio, líder del grupo Matute, que logró recuperar lo que a su madre le pertenecía y que nada ni nadie le podría quitar. Fue Borovoy quien se encargó de las negociaciones con la desaparecida Orfeón para que Lupita pudiera lograr lo que tantos intentaron sin éxito.

DESDE 1971 CONQUISTÓ A LOS MÉXICO AMERICANOS

Durante una entrevista exclusiva que Lupita D´Alessio le concedió a Pati Chapoy en un lujoso hotel de Beverly Hills, California, la artista, por el cariño y respeto que siente por la conductora le hizo varias revelaciones de su vida actual y de sus planes futuros. Le contó que la gente en los Ángeles comenzó comprar sus discos desde 1971, años en que se presentaba en el famoso Million Dollar.

Pati Chapoy y Lupita D´Alessio se conocen desde hace ya tiempo. Durante su encuentro, D'Alessio reconoció que la "Reina de Reina" de los espectáculos en México es Pati Chapoy. Recordó los múltiples consejos que Pati, junto con Raúl Velasco, le daba. Aquellos tiempos del inolvidable Siempre el Domingo el legendario programa que se convirtiera en un referente internacional de la música de nuestro país. Llena de vida, alegre, irreverente, contestataria, a veces agresiva y en otros momentos con una gran ternura, la cantante de "Mentiras" dejó en claro que seguirá en los escenarios hasta que se sienta capaz, fuerte y digna.

HACE TIEMPO QUE NO SE PRESENTABA EN EEUU

No recuerda hace cuánto tiempo que no hacía una gira en Estados Unidos, y especialmente ahora con un recorrido tan largo como lo que está haciendo ahora desde febrero a la fecha. Una de las razones más importantes es no tener una persona organizada y profesional en su trabajo: "lo encontré en Jack, no es fácil que crean en ti una mujer de 68 años con una trayectoria de 52 años de carrera. Estar apoyada por alguien que te dice que sabe que tienes el potencial para hacerlo y que creen ti, es lo más importante. Me siento sana y dispuesta a entregarlo todo". Entusiasmada asegura que "hacer el teatro YouTube es la cereza del pastel pues es un escenario que han pisado artistas muy importantes desde el día que fue abierto".

UN TRABAJO DESGASTANTE

En los más de 90 minutos de cada presentación, Lupita da todo en el escenario: "es un trabajo muy importante, la recopilación de mis éxitos, aunque son tantos que siempre le quedo a deber al público, es muy cansado, desgastante, muy demandante porque lleva mucho desgaste físico, emocional y mental. Yo salgo muy bonita pero a la tercer canción ya estoy sudando". Y es que se entrega totalmente a su público: "Todos los días me entrego a mi padre Dios, a las seis de la mañana le agradezco y le pido que me corrija y que corrija mi camino no sé cómo pude vivir sin Dios tantos años. Pero hoy me siento muy amada, muy realizada como mujer, como artista he hecho todo lo que he querido".

LO QUE CANTA SON MOMENTOS DE SU VIDA

Con sus interpretaciones, siempre revive momentos de su vida personal, de las mentiras que le dijeron y que también dijo: "Mentiras, tu me enamoraste a base de mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí". Y es que Lupita asegura que todos los hombres son mentirosos "tuve cinco matrimonios y los intervalos y todos mienten. Esta canción es de Alejandro Jaén me la hizo exclusivamente a mí y me encantó".

Y en la lista de quienes fueron sus maridos y todos mintieron: Jorge Vargas, q.e.p.d. padre de sus hijos, Carlos Reinoso, Julio Canessa, Sabú y César Gómez, padre de su hijo menor. Y arrepentida reconoce que le mintió a Sabú "le mentí y me casé por despecho, por Reinoso me engañó con otra, duramos seis meses de matrimonio".

Entonces la intérprete reconoce: "Se siente más feo lastimar a que te lastimen. Es terrible estar lastimando el alma de otras personas, eso también me pasó a mi y el daño es recíproco. Uno la riega y comete errores garrafales en la vida lo bueno es que los reconozco, uno es débil le pido a Dios perdón por los errores que cometí y por los que voy a cometer. Nadie somos perfectos".

ES DIFÍCIL ENFRENTAR LA FAMA CUANDO ERES BONITA Y EXITOSA

"Pierdes el piso, la fama, el ego, la droga, el alcohol, los hombres, un sinfín de cosas. Lo importante es que me di cuenta que me iba morir, vi a mi hijo cantando en un programa de televisión, sabía que se iba casar y pensé -ya se va a casar y no voy a ver a mis nietos- lo vi y me desplome y dije a Dios si existes tómame de la mano. Pensé tengo que rehabilitarme porque tengo un problema, Dios se me reveló para darme cuenta y me fui a rehabilitar". Lupita paso 45 días en Guatemala y asegura fue la mejor etapa de su vida "fue de la mano de Dios y fue importante para mí por que ya no iba sola".

Reconoce que fue muy complicado: "Lo primero que hice fue pedirle perdón a mis hijos y a mucha gente que lastimé. Mis hijos no confiaban pero vieron que pasó el tiempo y se dieron cuenta de que ya era otra. Mis hijos estaban muy asustados pensaban que en cualquier momento les iban hablar para decirle que me había muerto".

SUS TEMAS UN VESTIDO A LA MEDIDA

Lupita se lució en el concierto del YouTube Teather donde compartieron el escenario con ella María José y su hijo Ernesto D 'Alessio. Siente y vibra cada una de sus interpretaciones "Las canciones que canto, mi música, es como un vestido que me pongo de cada canción y me queda al pelo. Cada tema lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a disfrutar, no las meto en un cajón, no voy a sacar algo nuevo porque cada vez que canto mis canciones es como si las estrenara, son temas que nunca voy a poder sacar de mi repertorio".

HA PENSADO EN EL RETIRO

Finalmente le reveló a Pati Chapoy "de repente si pienso en irme, porque a veces no quiero hacer el ridículo, le digo a mi manager no lo permitas, muchas veces se siente uno bien está uno bien pero si le sigues y le sigues cuando paras... yo también tengo una vida y quiero vivirla, si cantar profesionalmente porque nací para eso, pero si me ha pasado por la cabeza.

Pero la D'Alessio tiene mucho que dar, mucho que compartir y lo más importante es que vocalmente está mejor que nunca y todos queremos seguir disfrutando su espectacular estilo.