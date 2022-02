Lupillo Rivera revela si es verdad que le compró una casa a Belinda

El sábado pasado el cantante Christian Nodal anunció el fin de su relación con tomando por sorpresa a sus millones de seguidores de redes sociales. Y es que su ruptura fue algo inesperado por lo que comenzaron a surgir varias teorías sobre su separación han salido a flote.

En una de ellas el nombre de Lupillo Rivera se hizo presente, pues aseguran que Belinda necesitaba dinero para pagar una casa que el hermano de Jenni Rivera le había dado en el pasado.

¿Lupillo Rivera le hizo un costoso regalo a Belinda?

El cantante de regional mexicano rompió el silencio ante la ruptura de Nodal y Belinda.

Luego de que se diera a conocer que presuntamente Belinda le habría pedido 4 millones de dólares a Nodal para ponerse al día con el SAT y de que supuestamente el joven cantante descubriera que el dinero también lo quería para pagar una propiedad que le compró Lupillo Rivera en el pasado, recientemente una declaración del hermano de Jenni Rivera podría cambiar todo.

En el programa "Chisme No Like", aseguraron que Nodal descubrió a Belinda por el préstamo que le hizo para pagar el SAT: "Cuando los abogados de Nodal hablan con el contador de Belinda en México le dicen, ´vamos a pagar lo del SAT de Belinda", dice, ´ok, son 500 mil dólares nada más que debe Belinda al SAT´; dice, ´pero me está pidiendo 4 millones´", informó Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like.

Fue así que presuntamente Nodal se enteró que Belinda quería el dinero para liquidar una casa que Lupillo Rivera le regaló en el pasado: "-El contador de Belinda- dijo, ah es para pagar la casa que Lupillo le compró y saldar la deuda y los impuestos de la casa y ya quedarse con la casa´", agregó el conductor Javier Ceriani.

Horas después en entrevista para "Al Rojo Vivo", Lupillo Rivera rompió el silencio y reveló la verdad.

El famoso explicó que sí hizo algunos regalos para Belinda, pero jamás tan ostentosos como una casa. Es decir, Lupillo Rivera no le compró una casa a Belinda, desmintiendo así la teoría que aseguraba que la famosa pidió dinero prestado a Nodal para pagar la casa que supuestamente le habían dado su ex pareja.

"Jamás le tuve que dar nada de dinero, nunca le compré nada. Bueno si le compré regalitos, una bolsita... pero nada así de extravagante", indicó Lupillo Rivera.

