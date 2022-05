El influencer y toutuber, Luisito Comunica nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que exhibió que ya no es necesario usar cubrebocas en los vuelos en Estados Unidos.

Luisito Comunica utilizó sus redes sociales para mostrar que volvió a viajar en avión sin cubrebocas, asimismo detalló que se sentía feliz de poder viajar libre de mascarillas.

"No pensé decir esto en un buen rato, pero estoy por subirme a mi primer avión sin cubrebocas en mucho tiempo. Vean esto, libre, libre. Y no soy el único. Nadie tiene cubre bocas. ¿Será un avance para la humanidad?", indicó.

Finalmente, el influencer mexicano, concluyó que estaba muy emocionado por la decisión de dejar atrás las mascarillas: "Es una realidad estoy en un avión sin cubrebocas, pero nadie tiene cubrebocas. Estoy muy emocionado", concluyó.

Pero las reacciones no se hicieron esperar y sus fans comenzaron a mandarle decenas de mensajes, algunos apoyando su postura y otros criticándola, pues la pandemia de coronavirus aún no termina.

LELE PONS ARREMETIÓ CONTRA LUISITO COMUNICA TRAS DECIR QUE ES LATINA CUANDO LE CONVIENE

Fue durante una entrevista para Radio Divaza, en donde la multifacética artista venezolana decidió hablar sobre las acusaciones que hizo Luisito Comunica en su contra y en torno a su figura pública.

"No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba", subrayó la intérprete de Se te nota.

La también modelo mostró algunos mensajes de disculpas que el influencer mexicano le había enviado después de sus declaraciones: "Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista", decían los mensajes mostrados en Radio Divaza

Sin embargo, las disculpas quedaron en el pasado cuando el creador de contenido, que tiene 38 millones de suscriptores en la plataforma de Youtube, volviera a confrontarla y señalara que "Lele era latina cuando convenía".

Por ello, la creadora de contenido mencionó que "es horrible" que un hombre se aproveche de su posición de poder detrás de un micrófono y hable de una mujer únicamente para hacerse pasar por "gracioso".

"Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible... porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme", remarcó la también cómica venezolana.

Para finalizar su participación en el programa de YouTube, relató que tras las declaraciones del influencer mexicano, recibió mucho odio en sus diversas cuentas oficiales, por lo que le suplicó saliera a desmentir lo dicho; sin embargo, el resultado de la petición fue ignorada por el youtuber mexicano quien jamás le dio la cara a la cantante venezolana.

La actriz durante su relato aprovechó para mandarle un mensaje de empoderamiento a sus seguidores que se han visto en una situación similar: "Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce. –Que– te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate", concluyó.

(Azucena Uribe)