Hace un mes la cinta "Doctor Strange: in the Multiverse of Madness" se estrenó y uno de los personajes que se robó los reflectores fue America Chávez, interpretado por la joven actriz mexicana-estadounidense, Xóchitl Gómez.

Recordemos tras su estrenó la cinta rápidamente se colocó como uno de los grandes éxitos en taquilla pese a las críticas recibidas por algunos fanáticos de Marvel, quienes esperaban más cameos multiversales.

Sin embargo, otro de los señalamientos que recientemente se hicieron escuchar fueron por parte del youtuber, Luisito Comunica, quien aseguró: "No me encantó la elección", haciendo referencia a Xóchitl Gómez.

Fue después de ver la nueva secuela de Dr. Stange en inglés cuando el creador de contenido mexicano compartió su reacción y confesó que se sentía un poco decepcionado por la participación de América Chávez, ya que consideraba que pudieron haber elegido a alguien "que, si hablará español mexicano", haciendo referencia a las frases en su idioma nativo que se hicieron en la película sin traducción.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde el también empresario, compartió que acababa de ver la cinta de Marvel Studios.

"Apenas vi la nueva película de Dr. Srange. Solo hubo un ´detallito´ que no me encantó. A mí personalmente no me encantó la elección de la chica para América Chávez porque su español es muy malo", señaló el influencer mexicano.

En las stories del también conocido como Rey Palomo, explicó que sus palabras no eran para menospreciar la participación de la joven de 16 años, ya que aseguró es "super chida y talentosa", pero sus escenas en español fueron difíciles de entender, según el influencer mexicano.

"Creo que, si querían hacer la representación de un personaje mexicano, pudieron haber escogido a alguien que, si hablará realmente español mexicano o al menos haber entrenado mejor a la chica", comentó el creador de contenido de 31 años.

¿Quién es Xochitl Gomez?

Xochitl Gomez-Deines nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de abril de 2006. La joven actriz tiene ascendencia mexicana, por parte de su padre, mientras que su madre es caucásica estadounidense.

La intérprete México-americana en diversas entrevistas ha hablado de las aptitudes que le hicieron hacerse del papel de America Chávez, a pesar de que solo había aparecido en algunas producciones como The Baby Sitters Club, la cual abandonó tras ser convocada para incursionar en el MCU.

El papel de Xóchitl es América Chávez y es la identidad real de la conocida como Miss América, una mujer formada a partir de una magia misteriosa en el Utopian Parallel, lo que le permite "perforar portales inter dimensionales, lo que le ha permitido viajar a través del universo y regresar".

Sus principales poderes y habilidades son el vuelo y la fuerza sobrehumana, y desde luego, la ya mencionada de viajar por todo el universo. El lugar de donde proviene es un paraíso que estuvo amenazado con ser destruido. Cuando ella tenía seis años sus dos madres murieron sellando grietas dimensionales.

(Azucena Uribe)