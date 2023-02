El festival de música electrónica EDC se encuentra a punto de realizarse en la Ciudad de México y con ello ya hay varias celebridades de redes sociales que han confirmado su asistencia a dicho evento como lo es el caso de Luisito Comunica quien en días recientes señaló que le gustaría asistir, sin embargo puntualizó´po que lo haría con un disfraz de botarga para pasar desapercibido.

Lo anterior desconcertó a millones de sus fans que lo siguen en sus diversas redes sociales siendo YouTube la red social base de Luisito.

El influencer ha señalado que la situación de no poder ir a un evento masivo como lo es un festival de música le incomoda ya que en ocasiones las personas no son muy empáticas asegura.

"NO SON CONSCIENTES"

Debido a lo anterior, el creador de contenido indicó que las personas no son conscientes de que él está disfrutando al igual que todos de un evento musical y lo único que quiere es escuchar la música del momento.

"A mi me gustan muchos los festivales, sí me agradan, pero luego no me la paso muy bien porque la gente luego no es muy empática, la verdad. Como que no entienden que tú estás ahí divirtiéndose viendo al músico y es como de foto, foto, foto, foto. Uno dice: ´Ok es una foto´ pero es por mil personas y tal vez por eso no me la paso muy bien", indicó Luisito Comunica.

Debido a esta situación, el influencer dio a conocer que quizá, con el objetivo de asistir y pasar desapercibido, iba a ir disfrazado y con ello no ser reconocido.

"Tal vez a la mera hora voy y podría ir disfrazadote, luego hago eso, he. Para meterme a lugares muy llenos de plano, gorrita y lentes y ya si alguién me reconoce le digo: ´Oye, brother. Haz paro´ y la gente suele ser buena onda con eso porque se dan cuenta entonces tal vez haga eso", indicó en una historia de Instagram.

En la actualidad Luisito Comunica es uno de los youtubers más importantes en México debido a que cuenta con casi 40 millones de suscriptores.