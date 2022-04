Luis Miguel y Aracely Arámbula, una historia de amor y un supuesto contrato

Uno de los cantantes que gozan de fama internacional sin duda es Luis Miguel y que ha tratado de mantener su vida amorosa privada, pero algunos han sido muy populares como el que tuvo con la actriz Aracely Arámbula con quien engendro a dos hijos.

Una de sus relaciones amorosas de "El Sol" que continúa generando revuelo hasta la fecha es la que mantuvo con Aracely Arámbula.

La historia de amor entre Aracely Arámbula y Luis Miguel acaparó los reflectores de la prensa en 2006 cuando fueron captados disfrutando de una romántica cita por la ciudad de Venecia, Italia, aunque realmente la pareja se conoció un año antes en Acapulco durante una noche en la afamada discoteca Baby'O.

Después de su primer encuentro en el antro nocturno, Luis Miguel invitó a cenar a la actriz en un exclusivo restaurante que poseía una de las mejores vistas a la Bahía de Santa Lucía. Desde ese momento la pareja se volvió inseparable, y pronto decidieron que querían convertirse en padres.

Luis Miguel y Aracely Arámbula: su deseo de ser papás Aracely Arámbula contó que ella y Luis Miguel atravesaron por difíciles momentos para tener a su primer hijo, pero tras varios intentos fallidos, la actriz se enteró que estaba embarazada. Fueron los primeros días del año 2007 que la pareja recibió a Miguel. "Duramos un año buscando a Miguel, así que ya cuando se dio fue en un día muy especial y fue el momento exacto, preciso.. Llevábamos un año buscando a Miguel, y cada mes no pasaba; yo en mi cabeza dije: 'me voy a relajar'", mencionó la actriz en una entrevista para el programa Hoy.

El motivo de la ruptura de Luis Miguel y Aracely Arámbula Luego del nacimiento de su primer hijo, la pareja enfrentaría su primera crisis cuando Aracely Arámbula confesó sus deseos de retomar su carrera artística, los que generó la molestia de Luis Miguel, pues existía "un acuerdo sobre la dedicación exclusiva de la actriz como ama de casa", según recoge el libro Oro de Rey, de Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera.

Ante el deseo de Aracely Arámbula de regresar a trabajar y la insistencia de El Sol para que renunciara a sus sueños, comenzó a surgir un distanciamiento entre los famosos en 2007. En 2008, mientras el cantante disfrutaba de unas vacaciones junto a su hija Michelle Salas y Alejandro Asensi en Miami, la actriz era captada en Nueva York o preparando los detalles de su regreso a la televisión.

El cantante recurrió a Andrés García, quien lo convenció de limar asperezas con Arámbula. Así en julio de 2008 anunciaron que esperaban a su segundo hijo y posaron para la portada de la revista ¡Hola!, al mismo tiempo que la actriz continuó con sus planes en la pantalla chica como conductora del programa Todobebé, donde mostraría cada etapa de su embarazo. Su segundo hijo y el fin de su relación A días de celebrar Navidad, el 18 de diciembre de 2008, nació su hijo Daniel en Beverly Hills. Sin embargo, sus diferencias sobre cómo manejar la situación familiar sólo aumentarían el distanciamiento entre Arámbula y El Sol, esto sumado a los celos y el hecho de que Luis Miguel se oponía de manera rotunda a que ella continuara con su carrera artística darían paso al final de su historia.

"El problema se agravó cuando los celos aparecieron también en ella. Ahí empezó a resquebrajarse seriamente la pareja con frecuentes peleas, algunas con testigos auditivos cuando se daba en hospedajes o lugares públicos", señalan los autores de Oro de rey. Finalmente en 2009 la pareja decidió separarse sin dar explicaciones de la razón por la que habían tomado esta decisión. Pese a su ruptura la relación continúa acaparando los titulares, en especial cuando Aracely Arámbula declaró que Luis Miguel no se hacía cargo de cubrir completamente la manutención de sus hijos.

¿Qué dice el supuesto contrato entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Muchos medios de comunicación han asegurado que entre Aracely Arámbula y Luis Miguel existe un contrato en el que ambos se obligan a ciertas cosas como figuras públicas y como padres de Daniel y Miguel (hijos que ambos procrearon).

De acuerdo con el portal miabogadoenlinea.net, el contrato entre Aracely Arámbula y Luis Miguel dice lo siguiente:

Tener tres hijos del cantante. Por cada uno recibirá US$50,000 mensuales.

No tener hijos de ningún otro hombre ni exponer su vida romántica o sentimental

Aceptar que Luís Miguel sí exponga su vida romántica y sentimental.

No involucrar a sus hijos en su vida profesional ni tomarse fotografías no autorizadas

No hablar sobre este acuerdo ni sobre su vida con el cantante, como tampoco lo podrá hacer su familia.

Para nadie es un secreto que Luis Miguel no quería que "La Chule" regresará a las telenovelas pues en entrevista para un programa argentino, el ex manager de "El Sol", Polo Martínez reveló que los problemas entre la pareja comenzaron luego del segundo hijo de la pareja pues el cantante no quería que la madre de sus hijos descuidará a los pequeños y se dedicara de tiempo completo a ser mamá.

"Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y a estar con él, y después cuando estuvo embarazada dijo: ´yo voy a seguir trabajando´, entonces eso a Luis no le gustó mucho", dijo Polo Martínez para el programa "Me gusta la tarde".

