Recientemente una mujer publicó en sus redes sociales una foto de su juventud, pero eso no fue lo interesante, pues lo que llamó la atención de los internautas es el gran parecido que tiene con Luis Miguel.

A través de la cuenta de Twitter @GiDavidswright publicó una foto de años atrás, sin imaginar que se volvería tendencia y que reafirmaría su parecido con el famoso cantante.

Y es que según apuntaron los usuarios de Twitter, la mujer cuenta con varias similitudes físicas de El Sol.

"Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel", escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Tan pronto subió la foto a la red, los internautas no dudaron en dejar comentarios y reaccionar sobre su inexplicable parecido con Luis Miguel.

"Te juro que vi la foto y dije: ´Es Luis Miguel´... después vi que tenía bubis y te leí, sos igual!", "Encuentren las 7 diferencias", "Sos igual! de última decis que sos la hija y listo!", "Seguramente es sólo esa foto en la que un poco te pareces, pero creo que lo que nos igualaba a todos en esos años era el tostado marrón anaranjado", "No, no te parecías... eras igual!!!", "Chan, pensé que era Luis Miguel. Después leí: ´Hermana no reconocida del luismi´", fueron algunos de los comentarios que recibió la mujer en su publicación.

LOS HERMANOS DE LUIS MIGUEL

Como se vio en la serie de Luis Miguel de Netflix, el cantante tiene dos hermanos: Alejandro Basteri nació el 22 de agosto de 1972, siendo dos años menor que El Sol de México.

Éste fue quien más disfrutó de la compañía y el apoyo de su mamá Marcela, mientras que Luis Miguel y Luisito Rey, se iban de gira, él se quedaba en casa con su madre.

Alejandro Basteri estudió cine, fotografía y negocios en Los Ángeles y ahora se dedica a atender sus empresas que son gasolineras, medios de comunicación y una constructora.

Por otro lado, Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, nació el 17 de mayo de 1984 y este 2021 cumplió 37 años de edad. De acuerdo con la serie, el joven quería seguir los pasos de su hermano en la música, pero el cantante impidió que su hermano entrara en el medio artístico para protegerlo de las intenciones de su abuela, quien quería sacar provecho del menor.

Aunque se sabe poco de su vida personal, se dio a conocer que el hermano menor de Luis Miguel vive en Madrid con su familia y trabaja en una tienda departamental. Además de su estancia en México, vivió en Guadalajara y trabajó como mesero en un restaurante, donde se enamoró de una joven, quien era familiar del chef de ese negocio.

Hace algunos años atrás fue captado junto a Alejandro comiendo en un restaurante, por lo que se especula que mantienen una relación cercana entre ellos, aunque no se sabe si mantienen la misma cercanía con el cantante actualmente.