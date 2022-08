Enrique Ponce, compadre y amigo de Luis Miguel, explotó contra el intérprete después de que se enteró que está saliendo con su ex esposa Paloma Cuevas, con la que se le ha visto en Madrid, España, pues considera que "no es correcto".

"Andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor; de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando", comentó un amigo de Ponce a la revista TV Notas.

Cabe mencionar que el torero y Paloma Cuevas se divorciaron hace dos años, a pesar de ello, está muy molesto con Luis Miguel por el romance que tiene con su ex mujer.

"Su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel, se siente ofendido", señaló la fuente.

LUIS MIGUEL SIEMPRE SINTIÓ ATRACCIÓN POR PALOMA CUEVAS

Aunque Ponce ya no tiene contacto con Luismi desde que se divorció de su esposa, el torero sospecha que la diseñadora española y el cantante, sentían atracción desde antes, pues se conocen desde que son niños.

"Luis Miguel era fan del papá de Paloma, Victoriano Valencia, quien también era matador de la Fiesta Brava. Para Enrique, la sola posibilidad de una infidelidad entre ellos, aunque sea de pensamiento, le pega al ego", señaló la fuente.

¿RELACIÓN POR INTERÉS?

El amigo del compadre de Luis Miguel, comentó que la relación entre la diseñadora y el cantante está levantando sospechas, ya que Paloma no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha saludo el cantante.

"Aunque Luis Miguel recibió 100 millones de pesos por su bioserie, no ha logrado recuperarse económicamente. No ha sacado nuevos temas, ni ha dado conciertos y ha estado lleno de demandas laborales, no se sabe bien cómo puede mantener un nivel de vida como el que está acostumbrado sin ingresos, además de que el tema de las adicciones y sus enfermedades también lo han arruinado".

Finalmente, la fuente dijo a la revista que Luis Miguel estaría considerando pedir apoyo a Paloma, ya sea con sus relaciones en Europa, que son muy poderosas y pudientes, u otra manera de salir adelante.

(Lérida Cabello)