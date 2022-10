Jorge "El Burro" Van Rankin anunció que Luis Miguel ya tiene listo su nuevo disco, que saldrá en 2023 y estará enfocado en el género pop.

LUIS MIGUEL REGRESARÁ CON GIRA Y UN "DISCAZO" EN 2023

"Sé que grabó un disco nuevo, va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular con canciones inéditas. Yo le presenté una canción que lo volvió loco, no sé si la habrá grabado, una canción que se llama ´Si no te hubiera conocido´ que me la dio José Luis Roma, no sé si la habrá grabado porque se volvió a enojar conmigo", expresó Jorge.

Y agregó que, aunque sigue distanciado de "El Sol", hace tres años le presentó dicho tema, el cual le gustó mucho, por lo que espera que venga incluido en su nuevo disco.

HARÁ MÁS DE 200 CONCIERTOS

La última vez que Luis Miguel hizo gira fue en el 2018 en el Auditorio Nacional, por lo que su regreso a la música representa una gran expectativa para sus fans que ya quieren verlo y escuchar nuevos temas.

El empresario Carlos Bremer, quien lo ayudó a salir de sus deudas comentó a finales de septiembre que habló recientemente con el cantante y le anunció que ya tiene lista su gira con más de 200 conciertos.

"Ya tenía tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Estuve cuatro horas hablando con él, cuando estaba en España, y sólo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo", reveló Bremer.

El último disco de Luis Miguel fue en 2017 y se tituló "¡México por siempre!", el cual fue su vigésimo álbum de estudio tras siete años de no presentar nada nuevo a sus fans, además de que fue el segundo en el género de música ranchera, el primero fue "México en la piel", que lanzó en 2004.

(Lérida Cabello)