Tras sus polémicos romances, Luis Miguel por fin llegará al altar por primera vez.

La futura esposa de "El Sol" es la diseñadora Paloma Cuevas, quien fuera esposa del torero Enrique Ponce, con quien el intérprete tenía una amistad, pero que se terminó cuando éste le propuso matrimonio y le entregó el anillo de compromiso.

¡LUIS MIGUEL SE CASA CON PALOMA CUEVAS!

Luis Miguel y Paloma Cuevas tendrán una doble boda: una en España y otra en México, esta última se llevará a cabo en Acapulco en febrero de 2023, en la que uno de los padrinos será el empresario Carlos Bremer, quien ha impulsado la carrera del cantante en los últimos años.

¿QUIÉN ES LA FUTURA ESPOSA DE LUIS MIGUEL?

La afortunada es Paloma Cuevas ex esposa del torero Enrique Ponce, quien fuera amigo y compadre de Luis Miguel. Estudió Empresas Internacionales en la Universidad de Boston y aunque ha destacado como diseñadora, actualmente está enfocada en el negocio de mobiliario infantil.

Paloma estuvo casada durante 25 años con Enrique, de quien se divorció en julio de 2020, y con quien tuvo dos hijas: Bianca y Paloma. Por él conoció a Luis Miguel en 2003 en su casa de Acapulco, y hasta fueron padrinos de uno de los hijos del intérprete y Aracely Arámbula, pero la relación terminó cuando éste empezó a salir con su comadre, pues el torero se sintió traicionado.

"No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", expresó Enrique Ponce al ser cuestionado sobre el romance entre su ex mujer y su amigo.

LUIS MIGUEL Y PALOMA FUERON CAPTADOS EN UNA PLAZA COMERCIAL

Luis Miguel solicitó a los encargados de la plaza comercial que cerraran las puertas para que no fuera molestado por sus fans mientras realizaba sus compras navideñas con su futura esposa Paloma Cuevas. Ambos permanecieron ahí unas cuatro horas.

Algunas publicaciones informaron el lunes 26 de diciembre que "El Sol" viajó a España para encontrarse con Paloma, quien vive allá, por lo que constantemente la visita, seguramente para los preparativos de la boda que está próxima a celebrarse.

Recuerden que no todo lo que se publica hoy 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes es verdad, así que Luis Miguel seguirá soltero, pues es mentira que se casa con la diseñadora Paloma Cuevas.

(Lérida Cabello)