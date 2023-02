LUIS MIGUEL Y PALOMA CUEVAS, ¿DE ROMANCE EN NUEVA YORK?

A pesar de que Luis Miguel y Paloma Cuevas no se han pronunciado sobre su supuesto noviazgo, en los últimos meses han sido captados juntos.

El intérprete de "Cuando calienta el sol" siempre se ha mantenido hermético respecto a su vida amorosa, pero desde el año pasado trascendió que sostiene una relación con Paloma, diseñadora y ex del torero, Enrique Ponce, compadre de Luis Miguel.

"Andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando", reveló un amigo de Ponce a la revista TV Notas.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce se divorciaron hace dos años, aun así, al ex torero no le pareció que su compadre anduviera con su exmujer, pues le parece una bajeza por la amistad que los unía.

"Su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel, se siente ofendido", señaló la fuente antes mencionada.

Recientemente, se filtraron unas imágenes de la pareja disfrutando de una cena en un lujoso restaurante de Bilbao y ahora son captados en el Bemelmans Bar, un prestigioso bar de Nueva York, ubicado dentro del The Carlyle Hotel, que es frecuentado por políticos y celebridades.

La revista Hola! captó a la pareja durante su reciente visita a Nueva York, a donde viajaron a la Semana de la Moda y aprovecharon para celebrar el día del Amor y la Amistad. En las imágenes se ve al cantante como un galán maduro, que provocó sensación en redes sociales por su nueva imagen.





Y todo parece indicar que el amor también ha inspirado a Luis Miguel para regresar a los escenarios en 2023, pues hace unos días anunció su esperado Tour, del que no se revelaron muchos detalles, pero el intérprete ya está en forma para reaparecer.

Algunas de las reacciones que provocaron las nuevas fotos de Luis Miguel fueron: "Empezar así mi día es maravilloso wow te ves tan bien @lmxlm me da mucho gusto y felicidad verte tan bien de salud, feliz y que guapoooooo", "Él, el hombre más elegante, distinguido, exquisito, sensual, y guapo del mundo #LuisMiguel", "Ahhh pero que bueno estás Luismi", "A todas las edades me matas de amor!!!".

(Lérida Cabello)