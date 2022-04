Luis de Llano se prepara para enfrentar la denuncia de Sasha

Luis de Llano reaccionó a las palabras de Sasha Sokol: “nos vemos en los tribunales”.

Aunque el productor no se ha manifestado en redes sociales, como lo hizo anteriormente, mandó un mensaje a Pati Chapoy, el cual fue dado a conocer en “Ventaneando”.

¡Buenas tardes! Por instrucciones de mis abogados, me han pedido no dar entrevistas aún. Más adelante con mucho gusto lo haré. Abrazo Luis

Escribió en el mensaje que le envío a la periodista, con lo que deja entrever que ya se está preparando para enfrentar la denuncia de la cantante.

“NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES”

Hace unos días, Sasha informó que procederá legalmente contra Luis de Llano, luego de que el pasado 8 de marzo en redes sociales la ex Timbiriche acusó al productor de abuso al mantener una relación con ella, cuando aún era menor de edad.

“En 40 años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas, obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, expresó en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

“MIS PADRES NUNCA ESTUVIERON DE ACUERDO CON LA RELACIÓN”

La cantante también dijo en el comunicado que publicó que las disculpas públicas que ofreció Luis de Llano son una mentira, pues sus padres nunca estuvieron de acuerdo con la relación.

“Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada más lejos de la verdad, ¿Transparencia? ¿En serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara”.

Y agregó: “Reitero, cuando inició yo tenía 14, cuando se enteraron me acercaba a los 16, ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”.

