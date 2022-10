Luis de Llano reaparece tras acusaciones de Sasha Sokol y asegura: "Estoy orgulloso de mi nombre, nunca me he arrepentido de nada".

El productor, quien enfrenta un proceso legal en su contra, luego de que la ex Timbiriche lo acusó de presunto abuso hace casi siete meses en sus redes sociales reapareció ante los medios de comunicación y reveló que se encuentra "en perfecto estado" y de lo más tranquilo.

De Llano fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y ante la insistencia de algunos medios accedió a responder algunas preguntas, menos la que más interesaba el caso Sasha Sokol.

"No, no, de eso no voy a hablar, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes y les platico todo, pero todavía ni es el momento".

Y agregó que le tienen sin cuidado los comentarios en su contra, pues está orgulloso del hombre quién es y de lo que ha logrado a lo largo de su carrera.

"Yo estoy muy bien, estoy feliz, véanme. ¿No me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien y denme chance".

Sin ahondar en detalles legales, Luis de Llano solo se limitó a decir que no tiene pensado llegar a ningún acuerdo para cerrar el caso, pues no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida.

"No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Estoy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos y ustedes la prensa. Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera".

Finalmente, reiteró que jamás ha cometido ningún delito y descartó que esté pensando en proceder legalmente en contra de Sasha Sokol.

(Lérida Cabello)