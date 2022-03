Luis de Llano, prepotente y pátan, afirma hijo de "El Loco" Valdés

La verdad me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano, porque es un patán, una persona grosera, prepotente, una persona que ojalá pague todo lo que debe, porque a mí me vetó, cuando yo le pedí permiso para hacer unas fechas, cuando estaba en Alcanzar una estrella, me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de teléfono, y de la mañana me la pasó a la tarde para que yo perdiera el vuelo.