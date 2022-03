Luis de Llano: “no he cometido delito y no he actuado de manera inmoral”

El productor musical Luis de Llano emitió un comunicado donde revela “su verdad” luego de las publicaciones que se hicieron respecto a su persona el pasado 8 de marzo en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los posteos de Sasha Sokol en sus redes sociales en los que lo acusa de haberla abusado sexualmente cuando la ex Timbiriche tenía sólo 14 años de edad.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona son meras falsas especulaciones”, advirtió.

En un comunicado colgado en Twitter, De Llano ofreció una disculpa a Sasha Sokol tras los comentarios vertidos en entrevista con Yordi Rosado y por haber ventilado información que “atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”.

Recalcó además que la relación que mantuvieron Luis de Llano y Sasha fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia.

“Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, que verdaderamente me conocen”, escribió.

SASHA EVALÚA ACCIONES LEGALES

Sasha Sokol rompió el silencio luego que denunció públicamente el abuso del que fue víctima por parte del productor Luis de Llano al mantener una relación con ella cuando era menor de edad, por lo que analiza sí acudirá con las autoridades.

“Estoy analizando todas mis opciones. Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y solidaridad”, dijo en declaraciones a Ventaneando.

Sasha fue captada por las cámaras de Ventaneando junto con su pareja, Alejandro Soberón, antes de viajar a Nueva York, donde fue cuestionada por el señalamiento que hizo contra el productor en su cuenta de Twitter.

SASHA EVITA HABLAR DE LUIS DE LLANO

Al preguntarle qué opina sobre que el productor Luis de Llano atraviesa por un cuadro de depresión, debido a que varios proyectos laborales fueron cancelados por lo ocurrido, evitó opinar al respecto, solo dijo:

“No voy a hacer comentarios. Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida, con la reacción de solidaridad que he recibido. Y muy movida también por las personas que, aún hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo, mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se siga normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”.

EL TESTIMONIO

La cantante Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, acusó de abuso al productor Luis de Llano Macedo, quien recientemente señaló que había tenido un "romance" con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Ahora la artista revela que lo que Macedo llamó "romance" en realidad fue un abuso que duró años.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la artista hizo una denuncia a través de Instagram, donde relató cómo vivió el abuso a manos del que era en aquel momento uno de los productores más poderosos de la industria.

"Luis de Ya no”

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación.

Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así.

Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras.

Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá.

Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida.

Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida.", relató la cantante en una primera publicación.