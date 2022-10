Lucía Méndez y Verónica Castro mantienen una rivalidad desde hace muchos años, porque ambas tienen una larga y reconocida trayectoria.

EXATLÓN MÉXICO VS EXATLÓN ESTADOS UNIDOS 2022: ¿QUIÉN GANÓ?

¿QUÉ OPINA LUCÍA MÉNDEZ SOBRE EL ESCÁNDALO DE VERÓNICA CASTRO?

"La verdad es que a mí no me consta, o sea así que yo diga, yo estuve ahí presente, y yo sé perfectamente, no, a mí no me consta, es un tema muy difícil para mí de responder, la verdad creo que prefiero no opinar, es muy delicado el tema, creo que está muy ardiente, muy caliente todo y yo la verdad, no me atrevo a comentar absolutamente nada", dijo Lucía en entrevista con Chisme No Like.

"Jamás, jamás, jamás, nunca, no, no, no, definitivamente no creo que pudiera hacer eso, no, yo tengo nietas, cómo crees, una que va a cumplir tres años y una que tiene un mes, no podría hacer eso, jamás".

VERÓNICA CASTRO PONE UN ALTO A LAS ESPECULACIONES

"Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer, perdónalos Dios mío".

FREDDIE MERCURY ESTÁ DE REGRESO, QUEEN LANZA CANCIÓN INÉDITA DEL CANTANTE

(Lérida Cabello)