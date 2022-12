Después de que trabajaron en el reality "Siempre reinas" de Netflix, Sylvia Pasquel y Laura Zapata se lanzaron en contra de Lucía Méndez, a quien señalaron de problemática, por lo que se defendió de los ataques en su contra y les advirtió que las demandaría si continúan con los ataques en su contra.

LUCÍA MÉNDEZ DEMANDARÁ A SYLVIA PASQUEL Y LAURA ZAPATA, POR ESTA RAZÓN

Por lo anterior, su equipo de abogados inició acciones legales en materia civil, penal y administrativa en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel, para que se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez, a través de cualquier medio de comunicación o red social.

A través de un comunicado, el equipo de abogados del Corporativo Jurídico DOXA, que representa a Lucía Méndez advirtió sobre el cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la imagen y el nombre artístico de Lucía Méndez, por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Y agregaron que dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género.

La última controversia surgió cuando Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel acudieron al programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, donde sus compañeras de la serie la llamaron "diva desempleada".

En dicha conversación, Pasquel señaló que Lucía Méndez tiene muchos haters en redes sociales.

"Yo no tengo muchos haters en mi cuenta (de redes sociales), yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e ´híjoles´, cómo tiene haters. Es un poco venganza por lo del ´Spotifive´. Nosotros sí trabajamos, (ella) es una diva desempleada, ¡neta!".

Mientras que Laura Zapata comentó: "Nosotras sí estamos vigentes... Ella no hace televisión desde el siglo pasado".

