Luego de estar alejada más de 20 años de la vida pública, Lucha Villa sorprende al aparecer en redes sociales en una fotografía que fue compartida en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, se dio a conocer una imagen en la que se puede ver cómo se ve la artista a sus 85 años de edad, luego de que hace 25 años se debatió entre la vida y la muerte por una mala práctica médica que la llevó a retirarse definitivamente.

"Nuestra reina hermosa acompañada de una de sus amigas más entrañables, la señora Hermes, quien ha estado a su lado desde los sesenta", indicaba la descripción de la fotografía subida a la plataforma social.

LUCHA VILLA SORPRENDE AL APARECER EN REDES SOCIALES

Lucha Villa, una de las cantantes más importantes de la música ranchera se retiró de la música en 1997, a consecuencia de secuelas de una cirugía estética, que la dejó en coma durante dos semanas, ocasionándole daño cerebral que disminuyó su capacidad motriz y de lenguaje.

A pesar de que le pronosticaban una recuperación paulatina, la cantante y actriz ya no volvió a ser la misma. Desde entonces, vive en un rancho en San Luis Potosí, donde es cuidada por sus hijas, quienes aseguran que se encuentra bien, aunque los problemas neurológicos no han desaparecido por completo.

UNA DE LAS MÁXIMAS EXPONENTES DE LA MÚSICA RANCHERA

Lucha Villa fue una de las cantantes femeninas más importantes de la música ranchera. Grabó su primer disco en 1961 y con "La media vuelta", su primer éxito a comienzos de los 60, se le abrieron las puertas a una prolífica carrera discográfica, así como en la pantalla grande y la televisión hasta su forzado retiro por una mala cirugía estética que casi la lleva a perder la vida.

Se consagró como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música vernácula, sobresaliendo con temas como: "Amanecí en tus brazos", "La mano de Dios", "No me amenaces", "La diferencia", "Ya no me interesas", "Tú a mí no me hundes" y "No discutamos", entre otros.

(Lérida Cabello)