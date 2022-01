"Los voy a meter al bote": Alfredo Adame cuenta su versión de la pelea

La tarde de ayer martes 25 de enero el actor Alfredo Adame se volvió trending topic por varios videos que se viralizaron en redes sociales, pues en ellos se le pude ver protagonizando una peleando en plena vía pública con una pareja.

Bastaron unos minutos para que los clips, generaran un sinfín de críticas y burlas que los usuarios hicieron sobre él y la situación que vivió en medio del tráfico. Incluso llamó la atención que una menor se uniera a la riña y arremetiera contra el actor.

En uno de los primeros videos que se viralizaron se puede ver como Adame estaba golpeando con el puño la puerta de un automóvil, visiblemente alterado. De este se baja una mujer que inicia los golpes con el actor y posteriormente se unen un hombre, el conductor del auto, y hasta una niña.

En otros clips se ve que la pelea continúa entre la pareja y Adame, pues mientras la mujer lo graba, le quita su celular y se rehúsa a dárselo.

Luego de que el presentador intenta arrebatarle el teléfono a la joven, el otro hombre interviene y tira al actor al suelo. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocurrió antes de lo que muestran los videos, pero Adame ya dio su versión de los hechos.

Adame asegura que le intentaron robar

Por medio de un clip publicado por el programa de espectáculos "Venga la Alegría", Adame habló ante la prensa del incidente y aseguró que todo empezó porque le querían robar una cadena y su teléfono.

"Yo decía por qué se me deja venir al cuello, hasta después ya cuando arranqué y todo el rollo me encontré tirado un dijecito que yo traía con una piedra roja y dije 'pues claro por qué se me fue aquí, pues a robarme la cadena'", comentó.

"Un cuate dijo: 'Adame, mira te están robando el celular', volteo al coche y el güey estaba con medio cuerpo adentro", dijo el actor, quien aseguró que todo se trató de un acto criminal en su contra. Finalmente, el conductor muestra su ropa, la cual quedó rota y sucia tras los golpes, y bromeó diciendo que cortará sus pantalones para hacerlos bermudas y acudir con ellos a eventos importantes en Acapulco.

Alfredo Adame acude a "Venga la Alegría" para hablar de su pelea

Esta mañana pudimos ver al también conductor, Alfredo Adame en el programa de Tv Azteca, donde fue entrevistado por Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Cazares en donde hablo de toda la polémica que enfrenta.

Alfredo Adame detalló que la pelea comenzó por un accidente vía, pero el intentó controlar la situación viviéndose "No te calientes", tratando de controlarse, pero que el conductor del otro automóvil volvió a ventarle su auto y da el volantazo, por lo que ya no pudo controlarse y decide bajarse del auto para enfrentar al conductor.

"Veo entre 8 y 10 metros de separación entre el carro de adelante y atrás, entonces entro a la cuchilla y el cuate le acelera y me da un laminazo, yo ya tenía ¾ de auto dentro del carril, entonces volteo y le digo qué te pasa, él comenza a insultarme, mentarme la madre, pero yo me dije, no te calientes y me sigo", indicó.

Pero no termo todo ahí, Alfredo dice que se sigue y más adelante le vuelven a aventar el carro, pero el ya no soporto y se bajó.

"Le doy vuelta a la camioneta y le dijo, bájate, con mi folclórico lenguaje, en eso veo que está abierto su seguro, trato de abrir la camioneta, entonces ahí suceden jaloneos y unos cuantos golpes", continuó.

"Se arranca el cuate, me lleva unos 4 o 5 metros llevándome en la defensa delantera, yo trato de zafarme y lo logró, me levanto, se siguen, pero como había mucho trafico se paran, agarro me subo a mi coche y los alcanzo, se baja la mujer y se me avienta directo al cuello", sostuvo.

Cabe señalar que el conductor Ricardo Cazares lo enfrentó diciéndole que nada de lo que él está contando está grabado, por lo que Adame menciona que buscara esas grabaciones para presentarlas como prueba.

"Se baja la mujer, se baja el cuate, la cuate avienta a la mujer por enfrente, se me avienta al cuello, él hombre detrás de ella, me comenzar a tirar de golpes, de repente el cuate se va y la mujer se me cuelga y una persona me grita, Alfredo te están robando el celular".

Fue cuando Adame voltea al auto y ve al hombre está hurgando ahí y va hacia su carro, pero ya no estaba el celular, es cuando se les avienta y ve que la mujer trae el celular y trata de quitarle el celular.

"Trato de quitarle el celular, llega el cuate me jala, me tira, entonces yo estaba defendiéndome de la mujer, le tiro una patada de bicicleta al hombre, le tiro otra patada en el estómago, luego una en el abdomen, se cae y le tiro otra patada en los bajos".

"Voy a levantar la denuncia penal, hay un asunto que se esta dando, los monta choques, pero la nueva modalidad es llevar mujeres y hasta niños, para extorsionarte, por lo que vieron que era una persona publica o famosa y dijeron aquí es donde", contó.

Asimismo, Alfredo Adame aseguró que interpondrá acciones contra la pareja.