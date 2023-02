"No me arrepiento de nada de lo que he hecho. He aprendido hasta de mis fracasos", llegó a decir Alejandro Fernández sobre su vida en 2007.

Han pasado más de 10 años desde ese comentario, "La vida no es sólo para andar de fiesta. Además, hay que pensar en los hijos, porque si no, luego cómo vas a poderles reclamar", dijo.

Sin embargo, a lo largo de los años Alejandro se ha visto envuelto en una serie de escándalos que se va extendiendo.

"Para bien o para mal, mi vida no ha caminado como yo hubiera querido; es que quizá me han salido cosas inesperadas", detalló Alejandro Fernandez en entrevista con ¡Hola!

Los escándalos de Alejandro Fernández

Casi pierde la vida

En 2015, cerca de Zapopan, Jalisco, Alejandro sufrió un accidente de tránsito cuando su camioneta totalmente destruida.

"La fiesta se puso buena"

Fue en 2016 cuando el "Potrillo" fue fotografiado en estado inconveniente. "Pues qué les digo...¡La fiesta se puso buena!", publicó Alejandro en su cuenta de Twitter tras la aparición de unas imágenes donde se puede ver con el torso desnudo y abrazado a un par de jóvenes, durante una fiesta en Las Vegas, Nevada.

Su historial con el alcohol

Tal vez uno de los puntos más bajos del Potrillo según su público, es que entre 2017 y 2019 se presentó en varios palenques totalmente alcoholizado.

Tan solo por recordar algunos: cuando vomitó en pleno escenario o caer de bruces por no poder sostenerse, o incluso, en la Feria de Querétaro en 2017, pidió a los presentes que no grabaran nada.

Desalojado de un avión

En 2018 fue bajado de un avión, porque no sólo abordó alcoholizado, sino que asustó a los pasajeros.

El hecho fue captado en video en el momento que el cantante gritaba "Ojalá no nos pase lo mismo" en referencia a un accidente aéreo ocurrido en Monterrey por esas fechas.

Su pelea con los medios

En marzo de 2016, Fernández tuvo problemas con un reportero y un camarógrafo del medio Kadri Paparazzi.

Todo ocurrió cuando querían entrevistarlo y Alejandro, en aparente estado de ebriedad, se enfadó al grado de decirles palabras altisonantes.

Sus cambios de look

Basta con una simple foto dentro de un elevador para que el hijo de Vicente fuera víctima de burlas y memes.

El "señor Polanco" había publicado tan solo una foto vistiendo una gabardina banca, con paño en su cabeza y tan solo la forma en que estaba parado desató un sinfín de comentarios que lo tachaban de afeminado.

