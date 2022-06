La música y el arte en general son un espacio de libre expresión que permite a las personas ser quienes son, sin etiquetas, sin estigma y sin discriminación. Es por eso que a lo largo de las últimas décadas miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ han representado un parteaguas con su música y han abierto el camino para las siguientes generaciones de artistas.

Este sábado se celebrara la Marcha 44 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y +) en la Ciudad de México y por eso es un buen momento para recordar a músicos de la comunidad que rompieron esquemas en su época.

FREDDY MERCURY

Un estadio repleto de millones de personas coreando al unísono "eeeeoooo, eeeeoooo" durante casi un minuto en el concierto Live Aid de 1985 es algo que sólo podría haber logrado Freddie Mercury, quien es sin duda una de las más grandes estrellas del rock.

Queen marcó la pauta en la industria musical con canciones como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Under Pressure" y "Don´t Stop Me Now", sólo por mencionar algunas. Sin embargo, su alcance no se quedó sólo ahí, pues Mercury también marcó un parteaguas para la comunidad LGBT.

No fue fácil para el músico "salir del clóset", pues incluso estuvo casado con Mary Austin, pero posteriormente habló sobre su sexualidad. Lamentablemente, su exitosa carrera terminó el 24 de noviembre de 1991, debido a que vivía con Virus de Inmunodeficiencia Humana y desarrolló SIDA, aunque sólo hizo público su estado de salud hasta un día antes de morir.

GEORGE MICHAEL

Su talento como cantante, compositor y productor musical lo convirtieron en uno de los artistas con más ventas en el mundo, más de 100 millones de discos, siendo considerado ícono de la música pop en las décadas de 1980 y 1990.

George Michael ascendió a la fama a principios de los 80 junto a su amigo y compañero de escuela Andrew Ridgeley en el dueto Wham! Posteriormente, inició su carrera como solista con álbumes que tuvieron mucho éxito como "Faith" (1987) y "Listen Without Prejudice Vol. 1" (1990).

A lo largo de su trayectoria, 25 de sus canciones, como "Careless Whisper" y "Faith", ocuparon los primeros diez lugares de sencillos en Inglaterra, ganado dos premios Grammy y tres galardones Brit.

Luego de años negando las especulaciones sobre su sexualidad, Michael declaró que era gay en 1998. El anuncio se dio luego de haber sido arrestado en un baño público en Beverly Hills (California) por involucrarse en un acto sexual inapropiado.

Su carrera fue decayendo a partir de los 2000. En octubre de 2066, se declaró culpable por manejar por la influencia de las drogas, motivo por el que se le prohibió conducir. Dos años después, se le acusó de posesión de drogas de clase C y en septiembre de 2010, fue sentenciado a ocho semanas de prisión tras un incidente en julio en el que chocó su camioneta contra una tienda al norte de Londres.

George Michael murió de una enfermedad cardíaca y hepática en 2016, a los 53 años, después de una larga lucha contra el consumo de sustancias y el alcoholismo.

ELTON JOHN

Sir Elton John es uno de los solistas más reconocidos en todo el mundo ya sea por su contribución a la música o por sus actos altruistas. En 2019, se estrenó "Rocketman" una película biográfica de este cantante multifacético, con la que buscó mostrar parte de su crecimiento personal y profesional.

Este cantante, de 75 años de edad, a lo largo de su carrera ha ganado premios Grammy, un Tony, dos Oscar, entre otros. Además, ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Tan solo su sencillo "Candle in the Wind 1997" llegó a recaudar 33 millones de copias.

Debido a su activismo social, hace 30 años abrió la Fundación Elton John para promover la lucha contra el SIDA en el mundo.

DAVID BOWIE

Es considerado uno de los artistas más innovadores e influyentes del siglo XX. Figura como número 23 en una lista de Rolling Stones de los 100 grandes artistas de todos los tiempos.

El primer álbum que lanzó al mercado fue "Liza Jane/Louie Louie Go Home" en junio de 1964, bajo el nombre de Davie Jones, con la banda "The King-Bees". Posteriormente se cambió el nombre a Bowie para evitar ser confundido con Davy Jones del grupo musical Monkees.

En 1967 lanzó al mercado su solo "The Laughing Gnome", que muchos aficionados consideran como la peor que jamás haya grabado. Mientras que el primer hit de Bowie en Reino Unido "Space Oddity" (1969) fue usado por la BBC para la cobertura de la llegada a la Luna.

La primera canción de Bowie en alcanzar el número 1 en las carteleras estadounidenses fue "Fame", en 1975, escrito en conjunto con John Lennon. Se cree que vendió alrededor de 140 millones de álbumes musicales en toda su carrera.

La leyenda del rock se describió como gay en 1972, bisexual en 1976 y en 1983 en una entrevista para Rolling Stone volvió a hablar de heterosexualidad. Lo que está claro, es que siempre luchó por los millones de personas LGBT del mundo.

El legendario músico inglés murió apenas días después de lanzar al mercado su último álbum "Blackstar".

BOY GEORGE

Boy George, nacido en el año de 1961, hijo de un obrero inglés, rompió el molde de lo que se esperaba de un joven en esa época, con su estilo estrafalario para vestirse y maquillarse, junto con su creación musical logró convertirse en uno de los íconos de la música pop.

Su nombre real es George Alan O´Dow, quien participó en diferentes bandas, una de ellas Culture Club. Con ellos, en 1982, llegó su primer éxito ¿Do you really want to hurt me?, la cual fue escrita por el cantante. Entre otros de sus éxitos ochenteros están Karma Chameleon' y Miss me blind

Entre escándalos y problemas con drogas, Boy George como solista lanzó 17 álbumes y lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como músico, DJ y diseñador de modas.

Como otros artistas andróginos, él también ha variado mucho su orientación sexual con el tiempo. Sin embargo, en el 2000 se definió finalmente como gay, aunque lo acusaron de bifobia en 2017.

PRINCE

Prince, cuyo nombre completo era Prince Rogers Nelson, es otra de las estrellas de la música que formaba parte de la comunidad LGBT. Con su estilo extravagante para la época, se convirtió en ícono sexual y logró conquistar a la industria musical, vendiendo más de 150 millones de discos a nivel internacional en vida.

Cantar no era su única cualidad, pues sabía tocar piano, guitarra y percusión, sólo por mencionar algunos, pues en total tocaba 27 diferentes instrumentos.

Entre sus canciones más famosas destacan Purple Rain, Let´s Go Crazy, Little Red Corvette, When Doves Cry, Raspberry Beret y Kiss, entre muchas otras. Su muerte, a la edad de 57 años, cimbró al mundo de la música el 21 de abril de 2016, a causa de una sobredosis de fentanilo.