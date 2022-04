La plataforma de streaming Netflix decidió cancelar la producción de la película "Fast and loose" que tendría como protagonista a Will Smith.

La decisión de la empresa se dio a conocer después de que el actor le dio una bofetada a Chris Rock en la ceremonia de premiación del Oscar. Hecho que también llevó a Smith a renunciar a su membresía de la Academia de Hollywood, después de que la Academia decidiera investigar el caso.

LOS MOTIVOS DE NETFLIX PARA CANCELAR PROYECTO DE WILL SMITH

Además del comportamiento de Will Smith en la 94 entrega de los premios Oscar, la plataforma ya había recibido la renuncia del director David Leitch una semana antes de la premiación de la Academia para dedicarse a otro proyecto con el actor Ryan Gosling, Fall Guy.

Por lo anterior, la plataforma estaba buscando un director aprovechando la nominación de Will Smith a Mejor Actor por su papel en "King Richard", pero todo se fue a la borda por el comportamiento del actor en la pasada entrega del Oscar al golpear al conductor Chris Rock, que no solo le llevó a renunciar a la Academia, sino a que le cancelaran varios proyectos.

¿DE QUÉ SE TRATA "FAST AND LOOSE"

Se trata de un jefe del crimen que pierde sus recuerdos luego de un ataque, por lo que comienza a juntar todas las pistas hasta descubrir que él tiene una doble identidad, ya que es un peligroso capo de la mafia y un agente de la CIA en ruinas.

Por el momento no se sabe que pasará con el contrato de Will Smith con Netflix, pero este hecho está relacionado también con la decisión que tomó Sony con la película "Bad boys 4", que fue paralizada. De ambos proyectos, el productor no se ha pronunciado.

Lo último que se supo de Will Smith fue el anuncio que hizo sobre su renuncia a la Academia, al respecto dijo el actor.

"Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la junta considere apropiada. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa".

