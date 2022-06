Brad Pitt es uno de los actores de Hollywood más famosos de nuestros tiempos, no sólo por su talento y versatilidad al momento de interpretar a sus personajes en la pantalla grande, sino también por ser uno de los actores más guapos de la industria cinematográfica.

Uno de sus personajes más reconocidos del cine es el de Tyler Durden en la película "Fight Club".

Sin embargo, esa no ha sido su participación más destacada, pues Pitt ha participado en un número de cintas como "Moneyball", "Ocean's Eleven" y "The Curious Case of Benjamin Button".

LOS MOMENTOS MÁS BRILLANTES DE BRAD PITT EN EL CINE

- Entrevista con el Vampiro

"Soy de carne y hueso, pero no humano, dejé de ser humano hace doscientos años", fue una de las frases que marcó el personaje de Brad Pitt en dicha película.

Un impresionante vampiro encarnado por Brad Pitt que, arranca su relato intentando tranquilizar al contrariado Malloy.

- Leyendas de Pasión

Una de las escenas más recordadas de la película es cuando Susannah Fincannon (Julia Ormond) intenta dar consuelo a Tristan Ludlow (Brad Pitt) a su regreso de la guerra junto a la tumba de su marido.

Ese mismo personaje que era su hermano y que falleció en la misma batalla de la que él regresa. Entre sollozos Tristan se lamenta: "oh Dios, no pude salvarle".

- Malditos Bastardos

Tomando en cuenta lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, al minuto de escuchar el discurso del teniente Aldo Raine (Pitt) frente a los soldados reclutados te convences para seguirle a donde sea:

"Bajo mi mando contraeréis una deuda, una deuda conmigo. Personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras".

- Seven

El final de esta película es tan trágico como absolutamente sublime. El detective William Somerset (Morgan Freeman) intentó frenar el triunfo del John Doe, el asesino que encarna Kevin Spacey. Pero era muy difícil que el detective David Mills no actuara así.

Ésta escena, además de pasar a la historia del cine, es una muestra brutal del ejercicio de la profesión de Brad Pitt, pues deja ver la impulsividad, la duda, la ira y la determinación del personaje en apenas unos segundos a la perfección.

- Conoces a Joe Black

Otra de las grandes interpretaciones de Pitt es en esta película, sobre todo en la escena de Joe Black en la cocina cuando se presenta al servicio y pregunta por la mantequilla de cacahuete.

"Crema de cacahuete marca Laura Scudder", le indica el mayordomo.

"¿Le gusta?", pregunta curioso Joe Black.

Y tras una charla que Black ni entiende ni pretende, prueba la mantequilla.

- Señor y señora Smith

La escena en la que Angelina Jolie y Brad Pitt tratan de matarse es la escena donde la pasión sale al paso de las armas, y es con las que más se fantasea.

- El curioso caso de Benjamin Button

En esta película, cualquier mujer anhela presenciar la grabación de la escena de la moto. Así, sin más. Simplemente por el puro goce de admirar al actor y productor estadounidense.

- Telma & Lousie

¿Quién no ha soñado con ser Telma? Además de la liberación de huir tras disparar a un violador con toda la adrenalina que supone esa acción, es que conoce a JD (Brad Pitt).

Esa escena en el motel con JD exhibiendo torso, sombrero de cowboy y secador en mano es la que más se gozó de la cinta.