Cada vez son más los famosos que son afectados por la delincuencia, Eduardo Santamarina, Mariana Levy, Erik Rubín no son los únicos que han sido víctimas de robos.

A punta de pistola Eduardo y Mariana sufrieron un asalto cuando viajaban junto a sus hijos en una camioneta. De acuerdo a los primeros reportes, la familia fue interceptada por los delincuentes, quienes con la cacha de la pistola le rompieron la ventana de su vehículo.

Los primeros informes señalan que los criminales sustrajeron las pertenencias de los actores, entre ellas un reloj de alta gama. Ante los hechos, la pareja acudió a la agencia del Ministerio Público en Álvaro Obregón a levantar la denuncia correspondiente.

Famosos que han sido víctimas de la delincuencia

Yuridia

La cantante denunció en sus redes sociales que sus pertenencias le fueron robadas de su auto, mientras ella se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México.

"Me quiero morir en este momento... dejé una bolsa en mi auto por estúpida y se la robaron, o sea, se robaron mis cosas, venía mi pasaporte, con mi visa, mi iPad", narró la artista.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas

La pareja se encontraba celebrando su noche de aniversario cuando sufrieron un robo mientras se encontraban en un restaurante la noche del domingo 17 de marzo de 2022.

"No, no es normal. No está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien. Y pues, ¿qué queda? Comprarlos otra vez y agradecer que estamos bien", dijo la actriz.

La hija de Cristian de la Fuente

Su hija Laura recibió un impacto de bala en un asalto cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el auto en el que viajaban con una amiga de la joven.

Al intentar frustrar el robo, el supuesto ladrón detonó tres impactos de bala y Laura recibió uno de ellos en la pierna. La joven tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital y afortunadamente la intervención fue un éxito.

Erik Rubín

El año pasado el cantante fue asaltado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. En un video se observa al sujeto amagó al cantante, quien estaba dentro de su automóvil estacionado, y lo despoja de un reloj Audemars Piguet.

Tras ello huyó hacia un vehículo Audi donde ya lo esperaban sus cómplices.

aemz