Con el océano como testigo, Amber Heard y Johnny Depp dijeron "sí aceptó" en febrero de 2015. A siete años de distancia, los dos actores de Hollywood vuelven a estar juntos, pero en un escandaloso juicio que llegó a su fin el pasado viernes.

El jurado, conformado por cuatro hombres y tres mujeres, tiene en suspenso a miles de personas que han seguido a través de redes sociales el encarnizado juicio, pues tiene que dictar el veredicto en el que se conocerá a quién le dan la razón sobre las demandas de difamación que interpusieron los actores en contra del otro.

El juicio que enfrenta al protagonista de Piratas del Caribe con la actriz de Aquaman comenzó el 11 de abril de este año, y a lo largo de 30 sesiones en la corte, ambos dejaron al desnudo detalles fuertes, perturbadores y escabrosos de su relación.

Del amor al odio en 15 meses

La pareja se conoció en 2009, durante el rodaje de la película Diario de un seductor, aunque en ese momento ambos tenían pareja. Él seguía con la madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis, y ella salía con la fotógrafa Tasya Van Ree.

Tres años después, en 2012, Depp y Heard dieron a conocer su relación amorosa. El noviazgo duró poco más de dos años, pero el matrimonio se mantuvo sólo por 15 meses.

Heard y Depp tuvieron dos ceremonias, primero se casaron el 3 de febrero de 2015 en Los Ángeles, California, y posteriormente celebraron con bombo y platillo en la isla privada del actor en Las Bahamas.

Las imágenes de Heard con su vestido de novia blanco y Depp con un saco a juego mientras daban el "sí" frente al atardecer en Las Bahamas le dieron la vuelta al mundo.

Aunque aparentemente en ese momento todo era miel sobre hojuelas para la pareja, llamó la atención la ausencia de Lily-Rose, hija del actor. De hecho, en el juicio Depp dijo que ella y Heard no se llevaban bien "por diferentes motivos".

La luna de miel le duró poco a la pareja de Hollywood, ya que en mayo de 2016 Amber Heard solicitó el divorcio bajo el argumento de "diferencias irreconciliables".

En aquella ocasión, los actores emitieron un comunicado en el que indicaron: "Nuestra relación ha sido tan apasionada como volátil, pero siempre marcada de amor.

"Ninguna de las dos partes ha mentido ni ha hecho acusaciones falsas para obtener beneficios económicos. No ha habido intención alguna de hacernos daño físico o emocional", detallaron.

En el acuerdo de separación se determinó que Heard recibiera la cantidad de siete millones de dólares, monto que ella dijo que donaría a causas benéficas.

El inicio del choque Heard-Depp

En 2018, el diario The Washington Post publicó la columna de opinión que dio origen al juicio Heard-Depp. En el texto, Amber Heard se presentó como una mujer que había sido víctima de violencia doméstica, aunque en ningún momento mencionó textualmente al actor de El joven manos de tijera.

Fue entonces cuando Johnny Depp presentó una demanda por difamación en contra de Amber Heard, por un monto de 50 millones de dólares, al señalar que su reputación fue dañada. Por las acusaciones de violencia de género, las productoras de Hollywood se desmarcaron del actor y cancelaron su participación en películas como Animales Fantásticos y Piratas del Caribe.

Heard contrademandó a Depp por 100 millones de dólares bajo el argumento de que los señalamientos del actor la desprestigiaron y causaron que recortaran escenas suyas en Aquaman, aunque después la productora de la película desmintió el hecho y dijo que fueron eliminadas por la falta de química con el protagonista, Jason Momoa.

El extraño mensaje de Heard

Antes de que arrancara el juicio que se volvió uno de los más mediáticos, Heard lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram que llamó la atención de los usuarios de redes sociales y que marcó pauta para lo que sería el escandaloso proceso.

Al recordar que fue víctima de violencia sexual y doméstica y que nunca mencionó al actor en la columna del Post, la actriz soprendió al expresar que a pesar de todo eso sigue teniendo sentimientos por él.

"Siempre he mantenido el amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasado juntos frente al mundo", indicó.

Heard denuncia presunta agresión sexual

El 11 de abril de este año se llevó a cabo la primera sesión del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. En 30 sesiones de la Corte, ambos mostraron momentos íntimos de una relación tóxica e hicieron declaraciones que generaron escándalo entre quienes han seguido el proceso.

Una de las declaraciones más fuertes que hizo Amber Heard fue la presunta agresión sexual de la que fue víctima. La actriz rompió en llanto al relatar que Depp le introdujo una botella de licor en la vagina en marzo de 2015, mientras estaban en Australia, cuando él filmaba Piratas del Caribe. "Yo tenía miedo... Me acababa de casar con él", declaró la actriz.

Sin embargo, Depp dijo que fue ella quien lo agredió esa noche, ya que le arrojó una botella de vodka que le cortó la parte superior del dedo medio de la mano derecha. Relató también que con la sangre de su dedo escribió mensajes en la pared, dirigidos a su entonces esposa, debido al shock del momento.

El excremento en la cama que halló Depp

Al subir al estrado, Depp relató otro de los hechos más escandalosos de la relación, la supuesta broma en la que ella dejó heces fecales en la cama. Uno de los guardias dijo que la actriz le comentó que fue "una horrible broma que salió mal".

La actriz dijo que podría haber sido de alguno de los perros que tenían, pero señaló que desde su punto de vista se trataba de heces de humano, pues eran muy grandes para ser de alguna de las mascotas.

Las supuestas fotos editadas de Heard

Durante el juicio, la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, presentó fotografías de Amber Heard que fueron tomadas al siguiente día de una de las presuntas agresiones físicas que sufrió por parte del actor.

La actriz señaló que los presuntos golpes que recibió de su ex esposo le causaron moretones, heridas y le dejaron la nariz hinchada. Sin embargo, en las imágenes que dio a conocer la abogada no se observan estas secuelas de la presunta agresión.

Aunque Heard aseguró que los golpes no se ven porque los cubrió con maquillaje, la abogada presentó dos copias de la misma foto y señaló que una de las fotografías estaba editada.

Kate Moss desmiente dicho de Heard

La modelo británica Kate Moss, quien fue pareja de Depp entre 1994 y 1998, testificó a través de videollamada en el juicio, debido a que Heard dijo que escuchó rumores de que el actor empujó a la modelo por las escaleras en alguna ocasión.

Sin embargo, Moss desmintió el hecho, al declarar que el intérprete de Jack Sparrow nunca la empujó por las escaleras y que quizá el hecho al que Heard hizo referencia fue una ocasión en la que ella se resbaló y cayó.

"Grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica, indicó Moss.

¿Depp y su abogada tienen una relación más que profesional?

A lo largo del juicio un personaje que quedó bajo los reflectores es la abogada de Deep, Camille Vasquez. La química que hay entre ella y el actor generó que las personas que siguen el proceso comenzarán rumores sobre una supuesta relación amorosa entre ambos.

La duda persiste, pues Vasquez no dijo que sea así, pero tampoco lo negó. El pasado 18 de mayo un reportero de TMZ la abordó al salir de la Corte y le preguntó si está saliendo con Deep, la abogada soltó una carcajada, sonrió y siguió de largo sin responder.