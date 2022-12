Errores y horrores de la farándula en el 2022

En un intento por volver a la normalidad después de dos difíciles años que vivimos en el mundo entero con la pandemia, el 2022 ha sido uno de los años con más errores y horrores en el ámbito artístico.

La farándula en vez de convertirse en personajes de series de televisión, telenovelas, musicales, obras de teatro pasaron a ser protagonistas de la nota roja, de los escándalos más sonados a nivel nacional e internacional poniendo al descubierto sus debilidades.

Sin excepción alguna todos los "famosos" dicen llevar sus vidas privadas con discreción, sin embargo, han hecho todo lo posible por hacerse notar en situaciones realmente penosas con tal mostrar sus problemas familiares, maritales, y hasta con la ley por situaciones que ellos mismos provocaron.

¿QUIÉNES SON LOS CULPABLES?

Eso sí, se quejan de los medios de comunicación sin darse cuenta de que son ellos mismos los que sacaron a la luz sus problemas. Y es que ahora les resulta fácil hacerlo a través de sus propias cuentas de redes sociales, sin darse cuenta que al hacerlo público, están permitiendo que todo mundo opine e intervenga.

Mientras que, por su parte, los medios de comunicación deseosos de llamar la atención y "ganar exclusivas", los exhiben para que luego los famosos terminen quejándose amargamente, preocupados porque su vida privada es del dominio público.

Es innegable también el poco profesionalismo y la falta de ética de muchos comunicadores o "pseudocomunicadores" que se atreven a dar información que no son capaces de confirmar antes de difundirla. Y es que con las redes sociales cualquier persona se siente con la autoridad de decirse comunicador y de la nada crean sitios atreviéndose a hablar de todo el mundo.

Sería importante el apoyo de las autoridades para que de inmediato se solicite un título profesional a quienes decidan ejercer el periodismo en cualquier ámbito y no nada más hacer declaraciones faltas de ética profesional que en la mayoría de las ocasiones son incorrectas o tomadas de "medios" que se dicen responsables y con la autoridad moral para hacerlo.

Cada día resulta más complicado hablar del trabajo de un actor y de su trayectoria, pues siempre hay que anteponer sus escándalos, broncas que minimizan el verdadero trabajo.

WILL SMITH ENLOQUECIÓ EN EL OSCAR 2022

Abrió con broche de oro los escándalos del año el actor Will Smith nada menos que en la entrega del Oscar 2022 cuando decidió ponerse de pie en plena transmisión de la estatuilla subiendo al escenario y dándole tremenda cachetada al conductor Chris Rock, que bromeo sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith. El actor galardonado con el premio a la mejor interpretación protagónica le dijo: "mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca".

Todo el mundo quedó consternado y en algún momento se creyó que la situación había sido un montaje orquestado por los organizadores y que era parte del guión a seguir, pero ni los medios ni la producción del programa atinaron a lo sucedido. Aseguran que la producción pidió a Smith dejara el teatro, sin embargo, se negó.

El Oscar entregado a Smith pasó a segundo plano mientras que los meses consecuentes se habló de qué el actor tenía problemas emocionales se le exigió una disculpa pública, que tomara terapias y además perdió contratos y patrocinios por su agresividad. Smith y Rock se reencontraron y reconciliaron en una fiesta privada, donde el actor le ofreció una disculpa personal.

FOTO: PINTEREST

EL TRIÁNGULO ROMÁNTICO DE IRINA-GABRIEL-GERALDINE

De lo más comentado a lo largo del año es el triángulo amoroso entre Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán. Fue evidente que el actor decidió poner fin a su matrimonio con Geraldine ya que mantenía una relación con la actriz rusa Irina Baeva.

Los dimes y diretes y las corretizas a Gabriel e Irina ocupaban todas las portadas de revistas y los noticieros de radio y televisión. Sin embargo, la ex suegra de Soto ocupó un papel importante en todo esto pues doña Rosalba Ortiz, madre de Bazán, se hizo notar haciendo toda clase de declaraciones sobre la infidelidad de su exyerno. Que si veía a sus hijas, que si las mantenía, que quién fue culpable de la ruptura de la relación.

A estas fechas se especula sobre la ruptura amorosa entre Gabriel e Irina y aunque ella lo ha negado, se dice que ya no se dejan ver juntos ni postean fotos, pues Soto se ha negado a poner fecha para el matrimonio.

AMIGOS, NOVIOS, ENEMIGOS

La historia de amor entre dos amigos que prácticamente se convirtió en una película de terror fue la protagonizada entre Marjorie de Sousa y Julián Gil. Y no, no es la historia de una telenovela rosa y es que un día Marjorie decidió que Julián Gil no podría ver a Matías, el hijo que procrearon. Las peleas entre ambos en los juzgados no pararon. Cuentan que cuando se enteraron de qué iban a ser padres se fueron a vivir juntos y los problemas comenzaron porque la mamá de la actriz se fue a vivir con ellos y tenía serios problemas de alcoholismo. Cuando Julián le pidió que su madre viviera en otra parte comenzaron las molestias y peor aún aseguran que el día que Marjorie dio a luz el actor no estaba presente, por cumplir con otros compromisos familiares. Se dieron con todo y se dijeron de todo, el problema es que quien estaba en medio de la tormenta fue el pequeño Matías qué a sus escasos años era víctima de tremendas batallas campales. Marjorie puso en duda que Gil no era padre del niño y este decidió dejar por la paz el asunto por el bien del pequeño. Actualmente Marjorie se deja ver con nuevos galanes mientras que Julián Gil presume novias y es claro que siguen en el problema, pues no dejan de echarse indirectas el uno al otro a través de los medios y de sus redes sociales.

FOTO: PINTEREST

LA VEDETTE Y EL EMPRESARIO

Otro de los casos muy sonados en los que los hijos están de por medio es la bronca entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina. La vedette fue acusada de no cuidar bien a su hijo y el empresario decidió no permitir que lo viera más.

Entre Ninel y Giovanni se inició una batalla campal por la custodia del pequeño Emanuel que se quedó con su padre ya que por el trabajo de su madre esta tenía poco tiempo para atenderlo. Ninel demandó a su pareja por apartarla de su hijo alegando que sufrió violencia por parte de Giovanni, hasta un video subió con golpes que asegura su ex le propino en la cara. Medina arremetió en su contra acusándola de una mala influencia para el niño pues es sabido el tipo de relaciones que la actriz ha tenido con otras personas. Giovanni Medina la acusó de libertinaje, de tener una vida de excesos y de ser una mala influencia para el menor. Ninel nuevamente se vio envuelta en el escándalo por su relación con Larry Ramos quien hasta el día de hoy está prófugo de la justicia en los Estados Unidos. El pequeño Emanuel es el único que ha pagado las consecuencias pues a pesar de que su padre busca darle una estabilidad emocional no dejan los comentarios y pleitos de la pareja en todos los medios. Al parecer han llegado ya a algunos arreglos para que Conde pueda ver nuevamente a su hijo y darle una mayor estabilidad emocional.

FOTO: PINTEREST

HERENCIAS Y BRONCAS DE EL PRÍNCIPE

De los más recientes asuntos, quien debe seguir revolcándose en su tumba es "El Príncipe de la Canción", José José, bueno la mitad en Miami y la otra en México pues hasta dividieron las cenizas del cantante. Tras la muerte del cantante, ocurrieron mil broncas por demás conocidas entre los hijos de José con la actriz Anel y la última hija del cantante Sara Sosa Salazar.

En dos de tres caídas, el primer round fueron los Sosa Noreña contra los Sosas Salazar. Y es que fue bien sabido que la tercera hija de José José se lo llevó prácticamente sin permiso a Miami donde el cantante pasó sus últimos años y murió.

La gran sorpresa es que el único testamento que apareció fue uno que José José hizo en favor de Anel su segunda esposa. Y cuando todo el mundo creía que los problemas habían terminado ahora, el segundo round, lo libran una fuerte pelea entre Anel y su hijo José Joel contra Marisol, también su hija, que decidió poner fin a la relación con su madre y su hermano y ahora existen serios enfrentamientos dentro de la familia. Seguramente Marisol Sosa quiso alejarse el protagonismo de Anel que manipula y ordena a José Joel. Para desgracia de la familia, ninguno, ni Marisol y mucho menos José Joel heredaron el talento de Pepe Pepe que dejó un enorme paquete para quien decida sucederlo, lo que nunca pasará con su heredero pues no voz, ni talento y mucho menos carisma.

SACARLE UNA LANA AL TÍO

Envuelto en el escándalo este año Ricky Martin ha sido protagonista de una penosa situación que en realidad no ha logrado manchado su carrera. El cantante puertorriqueño recibió una acusación por supuesta agresión sexual por parte de su sobrino Denisse Yadiel Sánchez quién pidió una orden de protección por violencia doméstica contra su tío y lo acusó de presuntas situaciones sexuales cuando era menor de edad. Por su parte el cantante lo acusó por extorsión, daños y perjuicios solicitándole una compensación económica por 20 millones de dólares. Y aunque en realidad sabe que el sobrino nunca verá esa cantidad, y menos podrá pagársela, lo hace con el fin de que deje de hablar, sin tener resultados. Todo parece indicar que el único interés por parte del sobrino del intérprete de "María" es por dinero y aseguran que sólo se detendrá a menos de qué se le compense económicamente de lo contrario continuará con su campaña para destruir la reputación e integridad del boricua mediante imputaciones falsas y maliciosos. Incluso la propia hermana de Ricky Martin, madre de Yadiel, ha declarado y desmiente las acusaciones de su hijo contra de su hermano.

A TODA COSTA QUIERE SER PROTAGONISTA

Tras la muerte del conductor argentino Fernando del Solar se desató otro escándalo provocado por su viuda Anna Ferro, quien en un afán protagónico busca seguir desprestigiando la imagen de la madre de los hijos de Fernando del Solar, la conductora Ingrid Coronado. Ferro que no es más que una instructora de yoga, busca los reflectores para hacerse notar y se vale de Coronado para lograrlo. La hemos visto en portadas de importantes revistas, en las que nunca imaginó poder aparecer.

En realidad, Ingrid, quien siempre buscó mantener su vida privada, en privado, tuvo que salir a dar la cara y hacer declaraciones para que Ferro parara con sus comentarios y falsas acusaciones. Coronado declaró que Fernando del Solar no dejó en su testamento nada para sus hijos dejándolos desamparados. Luego hizo fuertes declaraciones respecto a que Anna Ferro sigue viviendo en un departamento que está su nombre, en la ciudad de Cuernavaca y le ha pedido que salga de éste y devuelva todo el menaje del mismo que también le pertenece. Entre otras declaraciones, la ex Garibaldi aseguró que Fernando del Solar poco a poco se fue desentendiendo de la manutención de sus hijos. Hoy Ingrid libra una gran batalla con la viuda de Del Solar.

TERMINARON DE LA PATADA

Aunque parecía una relación estable de la noche de la mañana iniciaron los conflictos entre Shakira Mebarak y el futbolista Gerard Piqué que decidieron poner fin a su matrimonio luego de qué esta descubrió una infidelidad de su esposo con Clara Chía.

Todo parece indicar que más que el problema de infidelidad, la ruptura se debió a asuntos de dinero pues cuentan que Piqué le pidió prestado dinero a su esposa para realizar algunos negocios en los que no le fue bien. Otros aseguran que por fin la edad le cobró factura a Shakira que es 10 años mayor que su exesposo y el prefirió relacionarse con una jovencita. El problema creció ya qué debieron decidir frente a un juez cuál sería la mejor opción para sus hijos pues mientras el padre quería que vivieran en España, ella decidió llevárselos a Miami donde considera darles una mejor calidad de vida. Respecto a la carrera musical de Shakira, se dejó de escuchar en la radio y tampoco ha hecho nuevos lanzamientos musicales que validen su trayectoria profesional.

SASHA SOKÖL Y SU RENCOR A LUIS DE LLANO

Lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era tan solo una niña y el manejaba los destinos del grupo Timbiriche. Después de escucharlo en una entrevista, a través de sus redes sociales la cantante declaró que en contra del productor y lo demandó pidiendo se hiciera justicia por su abuso. Meses más tarde, De Llano en una entrevista con Jordi Rosado volvió a tocar el tema y enfurecida Sasha acusó a Rosado de ser poco empático y mal entrevistados.

Todo el mundo conocemos la historia de Luis y Sasha. Si bien sabemos que Soköl nunca actuó de manera legal, todo el mundo se pregunta porque está reaccionando de esta manera repentina y muy por el contrario la gente se volvió en contra de ella preguntándose las razones por las que no actuó antes. Se dice que existe una denuncia interpuesta, pero todo el mundo desconoce por que no han actuado en contra de Luis de Llano.

SIGUE LA MATA DANDO

Podemos seguir metiendo hilo para sacar más hebra... el divorcio de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría, las broncas de Natalia Subtil contra Sergio Mayer Mori, los desmadres de Belinda y Christian Nodal, el triunfo de que Johnny Depp contra Amber Heard, la broncas de Platanito por sus "Chistes" incómodos, la muerte del actor Octavio Ocaña, la abucheada del Grupo Firme en el Estadio Azteca y hasta las presentaciones "gratuitas" en el Zócalo de Los Tigres del Norte, Firme y la petición del presidente a Bad Bunny para que cante en la Plaza de la Constitución.

FOTO: PINTEREST

En resumen ni hablamos de talento, ni de trabajos actorales, ni de calidad histriónica, el espectáculo en México y en el mundo está hecho una porquería y seguirá así mientras lo sigamos permitiendo la gente ande en busca de la tragedia ajena parta aliviar la propia.