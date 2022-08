La cantante Britney Spears de nuevo se ve envuelta en polémica luego de que filtrara en redes sociales unos videos en donde supuestamente les grita a sus hijos Sean y Jayden.

El rapero Kevin Federline comentó hace unos días que los hijos decidieron distanciarse de Spears e incluso no acudieron a su boda.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", escribió Federline.

¿Qué pasa en el video?

En la primera de las grabaciones, Britney les pide respeto. "Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ´está bien´. No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?", se ve en el video.

En otra grabación aparecen en un automóvil mientras a ella se la ve alterada después de obtener el teléfono de Sean.

