''Los anillos no se regresan'', el consejo de Galilea Montijo para Belinda

Galilea Montijo se sumó a la polémica que desató el rompimiento de Belinda y Christian Nodal, la conductora de "Hoy" lanzó un consejo para la cantante en referencia al anillo de compromiso que le entregó el intérprete de "Pa' olvidarme de ella".

Como ya se sabía, los famosos se comprometieron el año pasado en Barcelona, España; Belinda mostró en sus historias de Instagram, el anillo con un diamante en corte esmeralda con gemas, el cual se estima en 3 millones de dólares. Ahora la incógnita es si la cantante le habría regresado el lujoso anillo a Nodal.

(FOTO ESPECIAL)

Ante el suspenso de este misterio, Montijo se manifestó para aconsejar a Belinda y sugerirle que se quedara con la costosa joya.

Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan... por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar, señaló la conductora.

SALEN EN DEFENSA DE CHRISTIAN NODAL

Por otro lado, Raúl Araiza defendió a Christian Nodal expresando que no creía que el músico le hubiese pedido la joya de regreso, a lo que Galilea Montijo respondió: "Hay hombres que sí lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije ´pero con gusto´ y (se lo lancé) en la cara".

Sin decir quién era la ex pareja que le había pedido el anillo de regreso, Galilea dijo: "Las cosas no se piden, lo que se da no se quita y si se quita con el diablo se desquita, y si no...".

(Imelda Téllez)