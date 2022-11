El personaje de Papá Noel ha sido interpretado por un sin fin de actores, tantos que cada actor ha sido parte de generaciones de niños que seguramente ahora son adultos.

Aquí en Yosoitú te presentamos algunos de los actores que le dieron vida a Santa Claus a lo largo de los años.

Rubén Cerda

El actor mexicano ha realizado teatro, cine y televisión, así como doblaje pero muchos lo conocen por interpretar en numerosos comerciales a Santa Claus.

En una entrevista con Maxine Woodside reveló que ha interpretado el papel del gordito de navidad por más de 30 años.

"He tenido que decirles a los niños, por recomendación de los padres, que se van a divorciar. He recibido solicitudes de niños en hospitales donde se acercan: 'No quiero un regalo, quiero un riñón'. Ese tipo de cosas en donde te das cuenta que la gente se quiere atar, se quiere amarrar a ese personaje".

Tim Allen

En 1994, el año en el que se estrenó Santa Cláusula, tomó relevancia el actor quien dio vida a Santa: Tim Allen.

El actor tenía 41 años cuando interpretó por primera vez al personaje, hoy tiene 69 y ha regresado al personaje gracias a la serie Santa Cláusula: un nuevo Santa admite que las cosas son diferentes.

Billy Bob Thornton

Este Santa no es más que un Papá Noel no tan normal, en su película "Bad Santa" se le ve como un borrachín más duro que simpático, acostumbrado a robar.

Una gran polémica en torno a este personaje es que el actor llegó a confesar que rodó borracho para interpretar a Santa Claus.

Según ha explicado el intérprete, al acabar de trabajar se iba de fiesta y a menudo empalmaba con el día siguiente.

Pedro Armendáriz

"Ciertamente no buscábamos un `Santa tradicional estadunidense, sino uno con un toque diferente", llegó a revelar el actor.

El actor mexicano Pedro Armendáriz dijo sentirse orgulloso de haber interpretado en 'Navidad, S.A.' a un 'Santa Claus' no estereotipado.

"Nuestro Santa es muy chilango, habla como nosotros y se tiene que adaptar a lo que ocurre aquí. Se le dio una vis interesante, que estoy seguro que cuando lo vean en otros países les va a llamar la atención", detalló sobre su personaje.

Kurt Rusell

Hace dos años Kurt Russel, interpretó a Santa junto con su pareja Goldie Hawn como la señora Sra. Claus.

En 2018 ya había estrenado la primera parte de "Las Crónicas de Navidad", con un papel de un atípico Santa Claus de espíritu libre y joven en detrimento del Santa Claus común, anciano y bonachón.

Leslie Nielsen

El actor protagonizó la comedia Santa Who?, en la que en víspera de Navidad sufre un accidente y debido al fuerte golpe pierde la memoria.

En la historia, la inocencia de un niño le ayuda a recuperarse y recordar quién es en realidad.

Richard Attenborough

El actor en 1994 dio vida a Santa Claus en la película clásica Milagro de la Calle 34.

En la cinta interpreta a un anciano es contratado para interpretar al personaje, pero su credibilidad se pone en duda cuando afirma ser el verdadero Santa Claus a la ejecutiva de una tienda.

