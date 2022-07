Este medio día trascendió la noticia del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien padeció por varios años la enfermedad de Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, fase cuatro (un tipo de cáncer del pulmón).

En diversas ocasiones, el querido conductor le ganó la batalla al cáncer, sin embargo, todo parece indicar que en las últimas semanas su estado de salud se había complicado.

En una entrevista telefónica, Del Solar recordaba así la travesía que había significado el luchar contra la enfermedad para seguir viviendo, tal y como él siempre lo quiso.

Asimismo, habló de la muerte, pues era una palabra que cobró otro sentido desde que le diagnosticaron Linfoma de Hodgkin.

"Más bien, lo que opino es que la muerte va a venir cuando tenga que venir. Esté enfermo o no esté enfermo. Eso lo entendí con mis compañeros que estaban en terapia intensiva. Uno había tenido un accidente de coche, otro estaba ahí por exceso de ejercicio... La mía sólo es una de las tantas posibilidades", platicó Fernando del Solar en su momento.



El famoso conductor narró que a raíz de su enfermedad comenzó a cuestionarse una serie de cosas, entre ellas, la vida y la muerte.

"He crecido con mucho miedo a la muerte y cuando estuve cerca me empecé a replantear: ¿y si todo lo que creo no es verdad? ¿Y si no hay vida después de la muerte? ¿Y si no me esperan los ángeles? ¿Y si el cielo es aburrido? Comencé a convivir con eso de la muerte, a tomarlo como una variable posible".

El proceso de pérdida al que se enfrentó no fue sólo de salud, también de trabajo y matrimonio, lo que derivó en negación, depresión, coraje y soledad.

"Te enfrentas a tus demonios en las noches, a tus dolores, a tus frustraciones, a tu ´me hubiese encantado´ o ´cómo me gustaría estar bien´", reconoció.

"Te empiezas a enfrentar a ti porque ahí no hay nadie más. Entonces, cuando estás tosiendo en la noche, cuando no puedes respirar, cuando estás sudando, cuando al otro día no sabes si te vas a levantar, el ´échale ganas´ ya no encuentra espacio ahí, se craquela".

"SI YO ME HUBIESE SANADO NO HUBIESE PASADO POR EL APRENDIZAJE QUE TUVE"

Hace unos años, recordó en dicha entrevista, que la conductora Inés Gómez Mont le presentó al sanador René Mey. Luego de platicar con él de todo, le pidió que lo sanara. Pero René le dijo que todavía no, sin decirle por qué.

"Hoy lo entiendo, si yo me hubiese sanado no hubiese pasado por el proceso de aprendizaje que tuve; y es probable que mi enfermedad hubiese regresado 10 veces peor. Se lo agradezco porque hoy estoy aprendiendo y creo que de eso se trata la vida. No te llevas nada, más que aprender. El campo de batalla es aquí", finalizó.