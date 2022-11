Después de dos años de preparación, la bioserie de Gloria Trevi producida por Carla Estrada inició grabaciones este martes 7 de noviembre.

"Ellas soy yo" contará la versión "oficial" de la vida de la intérprete en la que aseguran mostrarán su polémica historia, ya que se abordarán temas como el abuso sexual y la violencia, por lo que Carla Estrada contará con el apoyo del Consejo Ciudadano y del Instituto Politécnico Nacional para la investigación de los temas que se abordarán.

"Espero que contar esta historia sirva para que la sociedad denuncie y no permita el abuso y la violencia contra menores y mujeres", expresó la productora.

Cabe recordar que Trevi estuvo casi cinco años en prisión acusada de abuso de menores, pero a finales de septiembre de 2004, un juez revisó su caso, absolviéndola de todos los cargos y siendo reconocida como víctima de maltrato por parte de su expareja, Sergio Andrade.

GLORIA TREVI Y EL RECUENTOS DE LOS DAÑOS EN SU BIOSERIE

Hasta el momento no se sabe cuándo será el estreno oficial de la bioserie de Gloria Trevi, solo se reveló parte del elenco entre los que destacan: Ignacio López Tarso, Jorge Poza, Ingrid Martz, Scarlet Gruber, Regina Villaverde.

Regina Villaverde, quien dará vida a Gloria Trevi de los 14 a los 21 años está muy contenta de formar parte de este proyecto.

"¿Quién no la conoce? Es Gloria Trevi. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con las niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo", expresó la joven.

Y agregó que se siente identificada con ella porque su sueño fue ser actriz.

"Ya platiqué con ella. Está muy feliz conmigo y yo con ella. Me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho. Tuvo una vida difícil, pero ella se ha sabido sobreponer a pesar de todo lo que ha vivido y eso un gran ejemplo para muchas personas".

¿CÓMO SE FORMÓ EL CLAN TREVI-ANDRADE?

Fue a los 15 años de edad que Sergio Andrade apareció en la vida de Gloria Trevi, él era productor de discos y representante artístico muy reconocido en el medio, por lo que desde que la conoció la involucró en uno de sus proyectos musicales.

En 1984, Trevi formó parte del grupo Boquitas Pintadas, integrado por Raquenel Portillo (Mary Boquitas), Pilar Romero, Mónica Murr y Claudia Rosas, pero luego de lanzar su primer sencillo, "No puedo olvidarlo" en 1986, la agrupación se desintegró por diferencias.

Sergio volvió a reclutar a Gloria, pero ahora para su proyecto como solista, grabando su segundo disco "Tu ángel de la guarda" en 1991, del que se desprendieron éxitos como "Pelo suelto" y "Agárrate".

AL CLAN SE UNE MARY BOQUITAS

La historia entre Sergio Andrade y Mary Boquitas inició en 1984 cuando María Raquenel audicionó con el productor, siendo elegida para formar parte del grupo, que pasó a segundo término, ya que María con tan sólo 15 años de edad, se casó con Sergio, 14 mayor que ella, y aunque estaba muy enamorada, con los años reveló que vivió abusos físicos, psicológicos y la infidelidad de Andrade con Gloria.

Mientras el productor tenía una relación con Mary, cosechaba éxitos con la Trevi, el productor conoció a Aline Hernández quien tenía 13 años de edad, casándose con ella dos años después.

