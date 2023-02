¡Y es que este 2023 se viene con todo! En el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, además de ser la sede del regreso de Rihanna, se revelaron algunos avances de las películas más esperadas de este 2023.

Cabe mencionar que el obtener un espacio de publicidad sea algo costoso, pues los estimados spn de US$7 millones el precio por un anuncio de 30 segundos.

La alta inversión no evita que las compañías gasten este dinero para promocionar su producto, incluyendo varios estudios cinematográficos.

Los tráilers en el Super Bowl LVII

Hubo de todo, de ‘Guardians of the Galaxy’, ‘Indiana Jones’, 'Transformers', y hasta la polémica 'The Flash'. Estos fueron los tráilers que salieron en el Super Bowl LVII.

La sexta parte de la saga que cuenta la historia de un asesino con máscara de fantasma que ataca sin piedad a las personas, que actualmente tiene como protagonistas a Jenna Ortega y Melissa. The Flash

El avance de Fast X muestra a la familia de Rápidos y Furiosos batallar contra un nuevo contrincante en una carrera automovilística. Se puede apreciar a Vin Diesel y Jason Momoa cara a cara en lo que será el décimo capítulo de la franquicia. Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La película sigue los pasos del personaje de Michael B. Jordan mientras busca convertirse en el mejor boxeador del mundo. La película contará con una breve aparición de Sául ‘Canelo’ Álvarez y la participación de Jonathan Majors como el antagonista. Indiana Jones and the Dial of Destiny