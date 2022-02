Linda Evangelista reaparece tras quedar desfigurada por un tratamiento estético

Linda Evangelista ofreció una entrevista a la revista People, la modelo rompió el silencio y decidió reaparecer de forma pública luego de que un tratamiento estético le desfiguró la cara.

Linda Evangelista aseguró que ya no puede vivir escondida y avergonzada, por esta razón decidió hablar sobre la pesadilla que ha vivido durante este tiempo.

Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. Ya no puedo vivir así, escondida y avergonzada. Simplemente no podría vivir más con este dolor. Estoy dispuesta a hablar finalmente.

Linda Evangelista contó que fue brutalmente desfigurada porque se sometió a un procedimiento llamado CoolSculpting de la empresa Zeltiq. Lejos de obtener los resultados a la modelo le deformaron el rostro, se ha sometido a dolorosas cirugías, pero hasta el momento los procedimientos no han sido exitosos.

He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito.

Linda Evangelista relató que de repente, sus muslos, sus pómulos y el área del sostén no paraban de crecer a pesar de que casi había dejado de comer.

La modelo presentó bultos en la barbilla, los muslos y el pecho, es decir, en las zonas que le habían tratado. Con el tiempo, los bultos se endurecieron y las áreas sufrieron una pérdida de sensibilidad total.

El médico de Linda Evangelista le diagnóstico hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un efecto secundario que provoca que las células grasas se expandan tras el proceso de congelación.

CoolSculpting es un procedimiento autorizado por la FDA y su proceso se basa en la criolipólisis: se coloca un rollo de grasa entre dos hielos a una temperatura bajo cero para eliminarla, pero como pasa en todos los procedimientos, puede tener efectos adversos.

Linda Evangelista demandó a Zeltiq Aesthetics Inc, empresa matriz de CoolSculpting, por 50 millones de dólares por daños y perjuicios ya que no ha podido volver a trabajar. La compañía estética se ofreció a pagarle una liposucción a cambio de mantener el caso en confidencialidad, pero ella se negó.

Linda Evangelista se sometió a una liposucción de cuerpo completo, pero la pagó de su propio bolsillo en junio de 2016. Un año después, se sometió a otra. Sin embargo, los bultos no tardaron en reaparecer.





Los bultos son protuberancias. Y son duros. Si camino sin faja con un vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar. Ya no puedo poner los brazos al costado de mi cuerpo. No creo que ningún diseñador quiera vestir a alguien con eso.

Linda Evangelista señaló durante la entrevista: "No me miro al espejo. No soy yo". La modelo afirmó que espera deshacerse de la vergüenza y ayudar a otras personas que están en la misma situación que ella.





(Ann Ventura)