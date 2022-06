Leticia Calderón reveló que se infectó por tercera vez de coronavirus a pesar de contar con tres vacunas.

En entrevista con el programa "Ventaneando", la actriz detalló que está confinada y que, pese a tener tres vacunas, sucumbió nuevamente ante la covid.

"Ya les gustó, ya es la tercera. Estoy vacunada, tengo las tres vacunas, y la verdad es que estoy en un proyecto donde nos están haciendo la prueba dos veces por semana, al principio pensé que era como muy exagerado, ahorita lo agradezco", contó.

Leticia Calderón dijo no saber dónde se pudo haber contagiado, pues señaló que sí se había cuidado para no contraerlo de nueva cuenta, cosa que fue en vano.

"No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié", dijo.

Finalmente, la famosa afirmó que nadie de su familia ha resultado positivo a la covid, pero reconoció que quizá su hijo sí tenga el virus:

"Hasta ahorita no, ayer Luciano se empezó a sentir un poquito mal, está mormado y estoy aterrada, pero ahorita voy a tratar de hacerle la prueba, él no quiere ser un positivo para nada, entonces ruego a Dios que salga negativo", concluyó Leticia Calderón.

Hay que recordar que, el año pasado la actriz perdió a su padre, Mario Calderón, debido al coronavirus, luego de permanecer hospitalizado durante varios días.

"Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho, papito", escribió en ese entonces la actriz de telenovelas.