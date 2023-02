Leslie Shaw a quien se le relaciona sentimentalmente con Tommy Mottola da la cara y cuenta su verdad sobre su relación con el productor y Thalía.

Este lunes 6 de febrero, la cantante peruana se presentó en el set de la "Urraca" para contarle su verdad a la conductora Magaly Medina, debido a que surgió el rumor de que Mottola le fue infiel con ella a Thalía, a quien conoce porque grabaron la canción "Soltera".

"Ella es super linda, ella me empezó a comentar en mis fotos, empezamos a conversarnos por redes, yo le mandaba música mediante la IRL de la disquera, siempre ha habido un respeto", expresó Leslie Shaw.

¿TOMMY MOTTOLA LE FUE INFIEL A THALÍA CON FAMOSA CANTANTE?, ¿DE QUIÉN SE TRATA?

ESTO FUE LO QUE DIJO LA SUPUESTA AMANTE DE TOMMY MOTTOLA

Magaly fue directa y cuestionó a Leslie sobre si conoció a Tommy Mottola cuando grabó el video con Thalía, a lo que respondió que no lo conoce, que nunca lo ha visto.

"Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Emilio Estefan, a Juanes a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida lo he visto. Nunca nos hemos cruzado en la disquera ni nada, yo no lo conozco en persona".

Y añadió que no sabe de dónde salió el rumor de que ella es la responsable entre la crisis matrimonial entre Thalía y Tommy Mottola.

"Bueno, ¿todos los matrimonios tienen sus crisis no? imagínate nadie es perfecto".

¿QUIÉN ES LESLIE SHAW?

Leslie Shaw es una cantante peruana que se posiciona en el género urbano. Tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, ahora es el centro de atención por tener una relación con Tommy Mottola, esposo de Thalía.

Lo cierto es que Leslie tiene una relación con El Prefe, quien es su prometido y quien decidió sumarse a los comentarios de la controversia en redes sociales, por lo que subió una historia con un emoji de carita riendo, dando a entender que no es cierto la situación que está viviendo su futura esposa con el productor Tommy Mottola.

"Mi novio hasta me aconsejó que aproveche este momento de auge para que adelante la presentación de mi disco", finalizó.

(Lérida Cabello)