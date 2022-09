A Shakira le sigue lloviendo sobre mojado, pues un nuevo escándalo gira entorno a su vida, pues ahora un joven asegura que la cantante es su madre biológica y que lo abandonó en la década de los 90.

El actor colombiano Santiago Alarcón fue quien dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales, en donde compartió un video en el que asegura que el joven ha estado contactándolo desde hace varios años, pero no fue hasta ahora que hablo del asunto debido a que le exigió dinero como indemnización por supuestamente abandonarlo, igual que Shakira.

Alarcón expresó en su video que el joven a quien identifica como "el muchacho" lleva mucho tiempo molestándolo en redes sociales con la historia de que él es su padre, Shakira su madre y que ambos lo dieron en adopción cuando nació en 1992.

"Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira".

Y agregó que el joven está exigiendo una reunión con él y con Shakira para que lo reconozcan como su hijo, pero también busca que le den una indemnización por el supuesto abandono del que fue víctima.

Pese a lo anterior, el actor negó ser el padre del chico, y se defendió diciendo que el tenía 12 años en 1992, fecha en la que supuestamente él y Shakira dieron en adopción a su hijo.

"El joven asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos", concluyó.

(Lérida Cabello)