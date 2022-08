Lupillo recordó su amorío con Belinda y habló sobre los señalamientos que hizo Christian Nodal sobre que la cantante le pidió dinero.

Belinda dio de qué hablar al expresar que no necesita sostener una relación con un hombre para poder darse ciertos "lujos".

Las palabras de la cantante fueron tomadas como una indirecta para su ex novio Christian Nodal, así lo mencionó Belinda en una transmisión en vivo:

"Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera".

¿Qué dijo Lupillo?

Lupillo Rivera acudió al programa Hoy como invitado y los conductores le cuestionaron sobre la relación que tuvo con Belinda y si lo que decía Nodal sobre ella era verdad.

El cantante reaccionó a la pregunta con risas, sin embargo, después fue cuestionado con una segunda pregunta:

"En ese periodo que ustedes compartieron, ¿te llegó a pedir lo que Nodal ventiló en Twitter? ¿Te llegó a pasar?".

A lo que Lupillo respondió: "Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado, más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles (...), yo nunca tuve que...nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos".

aemz