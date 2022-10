Laura Zapata mientras más la odio, más la quiero

Una de las mejores villanas de telenovelas, me atrevo a decir "la mejor villana", que ha existido y existe en nuestro país es Laura Zapata... incansable, trabajadora, simpática, con un gran y ácido sentido del humor, franca, honesta, contestataria y de las pocas personas que se atreven a decir las verdades en la cara de quien lo merezca.

Laura no le tiene miedo a nada ni a nadie y asegura que si Alfredo Adame declaró que había inventado su secuestro, pues "que lo compruebe frente a las autoridades"; también pone en su lugar a Yolanda Andrade, que "como no tiene nada mejor que hacer, se mete en problemas que no le corresponden". Y ya ni decir las verdades que le ha soltado a Lucía Méndez en una serie que hicieron juntas.

Igual la hemos visto cocinando en Master Chef México, que luchando por los derechos de sus compañeros en la ANDA y hasta formando parte de importantes obras teatrales y series de televisión como el caso de "Siempre Reinas" que está pasando por Netflix.

-Con "Siempre Reinas" logramos un super éxito, somos tendencia en redes sociales. Ha sido una oportunidad maravillosa, muy interesante. La idea es de Mario Ruiz de Chávez que la desarrolló de una manera espectacular. Tiene un gran equipo y estamos contentas porque es un reality de seguimiento. El público va a ver quién es quién, yo creo que es la danza de los espíritus y ahí todas nos transparentamos porque una cosa es que te dirijan para un personaje y otra es ser tu misma ante tal circunstancia, ante tal encuentro, ante tal dinámica.

-Fíjate que no, aparentemente era una cosa muy ideal cuando empezamos. Sylvia Pasquel es de verdad un encanto, es un descubrimiento, porque somos amigas de encontrarnos en eventos pero trabajar con ella ha sido una idea padrísima, he descubierto un ser humano muy humano y nos llevamos muy bien de hecho vimos el primer capítulo juntas, con toda la producción, Lorena Herrera no pudo estar -a Lucía Méndez ni la mencionó-. Lorena Herrera no la conocía, sabía quién era, guapísima monísima, pero descubrí a un ser humano espiritual comprometido con su familia una mujer muy brillante, muy inteligente, muy cariñosa y muy respetuosa, hicimos una linda trilogía.

-Lucía Méndez es muy difícil, no solamente para mí para todas las compañeras fue muy difícil, también para la producción. Lucía es una persona muy complicada, es una persona que está midiéndose constantemente con quien sea. Se dedicó a minimizar la carrera de las otras tres, quería ser la Reina, quería ser el punto de atención siempre, se autonombra "Diva" y para Divas solo la Pinal. Fue muy difícil, a mí no me gustó trabajar con Lucía Méndez. Ya me lo habían dicho, pero pues no me constaba, la invité a los 100 años de mi abuelita q.e.p.d. y se acabó peleando con la última esposa de Agustín Lara. Valeria Palmer me contó que Lucía la corrió de su telenovela y ya había escuchado sobre su carácter. Yo había escuchado ese rumor, que si entraba una más guapa o una mejor actriz o una con mejor cuerpo hasta que la corrían de la telenovela que ella estelarizaba, estaba tranquila.

Laura pensaba que era un rumor nada más, una leyenda urbana...

-Pero ahora que trabajé con ella si me di cuenta que tiene problemas en su aceptación, que tiene conflictos, que quiere que todos sean sus fans y que además no reconoce a nadie, ni nada. Ella quiere ser la estrella, yo la verdad no soy fan de nadie, yo soy fan de la gente humilde y ella manejó una prepotencia insoportable.

¿Qué pasó con ese asunto que se viralizó, donde decías que los mexicanos eran huevones?

-Primero, sacan las cosas de contexto. De ahí se desataron muchos comentarios, hasta fue comentado en la mañanera, pero el Presidente dijo "que mujer tan valiente de decirlo, esta actriz Laura Zapata" por que muchos lo piensan pero muy pocos lo externan. Por supuesto que no dije que los mexicanos generalizando de ninguna manera, realmente este país sale adelante por el trabajo de los mexicanos y en ese contexto definitivamente no me refería a todos los mexicanos.

-Me refería a estos mexicanos vendidos a la 4T, a esos que no les importa que el país se está incendiando o que el país se esté cayendo a pedazos y que nada más estiran la mano por ese dinero que el gobierno otorga. Y que quede claro no es el gobierno, no es papá Presidente, ese dinero sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Yo me refiero a estos que no abren los ojos, que no se dan cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país, de que vivimos una oligarquía aterradora, ya que la democracia está siendo pisoteada, siendo avasallada, a esos me refiero, a los que voltean para otro lado, a los que son incapaces de aceptar lo que está pasando en nuestro país y porque les avientan unos centavitos creen que las cosas están bien, pero también les están quitando la libertad de crecimiento, estos que reciben un poco de dinero, una limosna y les están echando a perder su futuro

SIN MIEDO A VENGANZAS O REPRESALIAS

¿Y no te da miedo que te pase algo por hablar tan claro?

-No me da miedo porque estoy muy vista y no creo que se metan conmigo, definitivamente te digo hasta el Presidente habló de mí en su mañanera. Yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho de hablar, es más, así se hacen los ejercicios entre ciudadanos y gobierno, así tendría que ser que los gobiernos escuchen las necesidades de los ciudadanos y que los ciudadanos tengamos el derecho a exponer nuestro pensamiento.

APOYO TOTAL A "SÁLVAME DEL TREN"

-Es incomprensible que nos estemos acabando el planeta. No me parece que talen un millón de árboles para hacer el capricho de mi Presidente. ¡No me parece, no estoy de acuerdo con el capricho de El Tren Maya, que ni si quiera se va a terminar en este ejercicio, estemos atentando contra algo que es patrimonio del mundo, patrimonio del universo. No estoy de acuerdo que por el capricho de un Presidente no tengamos un aeropuerto como lo íbamos a tener y que por necedades se llegó a borrar esa obra que ya teníamos adelantada un porcentaje importante y que además lo vamos a pagar como si se hubiera hecho y que a cambio de esto se hizo el "CHAIFA" al que nadie quiere ir, de donde nadie quiere volar ni siquiera el propio Presidente. No podemos callarnos ante lo que estamos viendo, a mí no me mantiene nadie, a mí nadie me da dinero por eso yo expreso lo que siento, leo, me informó, discierno, pienso y expongo...

-Mira esta persona, no quiero hablar de esta persona porque ni siquiera figura en mi vida. Te digo yo he trabajado más, que creo que lo que trabajó su amiga. Tengo más telenovelas que ella, estoy trabajando constantemente y cobro muy bien. Este año hice dos proyectos en TV Azteca muy importantes. Ahorita tengo la serie en Netflix. Voy a estar en un proyecto teatral que se llama "Conejo Blanco, Conejo Rojo", muy interesante e importante en el mundo. Estaré en el Auditorio Nacional cantando con los compañeros del Festival OTI que celebra 50 años. Me voy a Perú a hacer "La peor de mi bodas tres". Así que lo que diga esta persona, que no sé cómo llamarla, no me importa. Pero fíjate que me encantó porque yo digo que está trabajando a favor mío, me quiso golpear con un absurdo de que me mantenían y no soy ni muda, ni coja, ni ciega, ni manca para no trabajar, cobro y muy bien porque tengo una carrera muy importante.

-El dinero que Thalía daba para mi abuelita no era suficiente. Pero perdón, si no das presencia, si no das amor, si no estás con tu abuela, por lo menos da lo que tienes, por lo menos que cooperen con los gastos de tu abuela. Además se quedaron con el dinero de mi abuela, con el patrimonio de mi abuela, entonces pues coopera no. Y es que 60 mil pesos no alcanzaba. Yo creo que esta persona no tiene idea cuánto cuestan los enfermeros, un enfermero te cuesta unos 1200 pesos por día, y luego multiplícalo por dos, y por 30 días, ni siquiera para los enfermeros alcanzaba...

-Estamos viendo quién es el señor muy macho con las mujeres, ha tenido muchos pleitos con muchas mujeres, pero cuando se mete con hombres mira casi pierde un ojo. Yo creo que es el boomerang que se le está regresando de todo lo que él ha hecho, de todo lo que él ha ofendido. Él asegura que yo planee mi auto secuestro. Yo le pido a la policía antisecuestros, a la PGR, a la Guardia Nacional, que llamen a este señor para que aclare esta información que tiene sobre mi secuestro, porque si no, es cómplice también. Este hombre es mucho "blablablá" y el karma existe y todo lo que él ha aventado al cosmos, a sus compañeras ya le está regresando.

¿Se puede vivir en paz, luego de un secuestro?

-Fíjate que este año, de repente cuando me percaté el 22 de septiembre que acaba de pasar, que cumplí 20 años de haber sido secuestrada, me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida y de qué soy una mujer resiliente, muy valiente, que me encanta vivir y que Dios me dio otra oportunidad para lo que yo le pedía que era ver crecer a mis hijos y trabajar por la verdad, por la legalidad para que esto no vuelva pasar y por esto me siento con todo el derecho de decir todo lo que pienso, de lo que veo y así lo haré siempre.