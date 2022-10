LAURA ZAPATA ARREMETE CONTRA YOLANDA ANDRADE Y DEFIENDE A VERÓNICA CASTRO

Laura Zapata arremete contra Yolanda Andrade, pues asegura que tiene una "campaña" de desprestigio en contra de Verónica Castro.

"Ya lo descubrieron, no es un juego de adivinanzas, ya hay pruebas de que esta persona está detrás de esta campaña. A lo mejor está despechada", expresó Laura.

"Yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, le quiero decir que estoy con ella, y que no los pele y que no conteste, y que las perras ¿cómo se les dice? Y que les perres ladran", dijo de manera irónica.

"Yo no quiero hablar de eso. No tengo nada que decir y no creo que sea verdad eso que están diciendo. Es un tema muy delicado. Yo no sé, se me hace un tema muy delicado, se me hace algo muy fuerte y muy feo por lo que está pasando la señora Verónica y no tengo nada de qué hablar porque yo no sé nada, no he visto ningún video, no tengo idea".

Oliver señaló que Yolanda está bien ante las acusaciones en su contra.

"Yolanda está bien, yo he estado conviviendo con ella, trabajando con ella, la quiero mucho, es mi hermana y ella está bien, está siendo asediada también porque con todo lo que me dicen ustedes, que ahora con todo lo que pasa con la señora Verónica, la señalan a ella también".

Algunos de los comentarios que ha generado el enfrentamiento de Yolanda Andrade y Verónica Castro son: "Yolanda es capaz de cualquier cosa, si no sabe ser amiga, menos amar, se enamoró como loca de Vero, realmente solo Dios y ellas lo saben, si fuera una persona con dignidad aprendería el arte de la discreción", "Yolanda habla de todos no se mide, se mete donde no debe".

Mientras que hay otros internautas que opinan de Verónica Castro lo siguiente: "Nefasta abuelita Verónica Castro", "Ojalá que nunca pero nunca a ningún menor de su familia se le cruce en su camino ningún adulto como esta señora Verónica Castro", "Considero que el tema protección de menores siempre será prioridad, hay que proteger a los más pequeños, ellos son la sociedad del futuro. De no denunciar cualquier perversión contra los niños, pues no hay nada en que confiar. La señora Castro resultó ser una depredadora sexual, una vergüenza".

(Lérida Cabello)