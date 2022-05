A casi un mes del inicio de la segunda temporada de "La casa de los famosos", los problemas entre Laura Bozzo y Niurka Marcos van en aumento, convirtiéndose en las más polémicas del reality show.

Desde un inicio del reality la conductora ha tenido algunas diferencias con la actriz, a quien en su momento llegó a señalar de que pudo haber sido la "culpable de su nominación.

A raíz de la salida de Brenda Zambrano, Bozzo aseguró que Niurka es "una hipócrita", porque considera que ella fue la responsable de su expulsión, tras "manipular" a ciertos integrantes de la casa.

LAURA BOZZO LE DECLARA LA GUERRA A NIURKA

Aunque en algún momento se pensó que ambas limaron asperezas, todo parece indicar que la guerra entre Bozzo y Marcos apenas comienza.

A través de un video en TikTok la peruana comentó sobre la cubana.

"Yo he enfrentado a esa señora (Niurka) en el rating... la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y por su forma de ser, no a todo el mundo le gusta... o sea que ella a mí no me va a ganar... yo quiero que estemos ahí las dos nominadas".

"Esta semana me la voy a jugar toda, por Brenda y por Mayeli", advirtió Bozzo, pues en estos últimos días, Zambrano y la conductora habían hecho una gran amistad, luego de que la influencer se distanció de Niurka.

"Ahora soy tolerante, me controlo a mí misma. Me voy a defender a mí misma y a la gente que amo acá. Esto se va a poner color de hormiga", concluyó Laura Bozzo.

Mientras que Niurka explotó y le respondió que no era el "ombligo del mundo", que estaba cansada de que la mencione siempre con cualquier comentario, por lo que le pidió que la deje en paz.

A pesar de que las opiniones entre los internautas están divididas entre Laura y Niurka, consideran que ambas deben llegar a la final, pues consideran que son las más fuertes de la casa.

Tras la salida de Mayeli Alonso y Brenda Zambrano, solo quedan 15 participantes en "La casa de los famosos". Se trata de: Toni Costa, Laura Bozzo, Niurka Marcos, Natalia Alcocer, Potro, Daniella Navarro, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero, Nacho Casano, Juan Vidal, Julia Gama, Osvaldo Ríos, Salvador Zerboni, Rafael Nieves y Lewis Mendoza.

(Lérida Cabello)