Rocío Sánchez Azuara, una de las conductoras estelares de TV Azteca, estaría fuera de la televisora, según rumores que retomó TV Notas. Y la causa sería Laura Bozzo, la polémica conductora peruana que ha dado mucho de qué hablar en su paso por México.

Esta información se dio a conocer por un usuario de TikTok, donde confirma que Rocío y el productor de un matutino salieron de Azteca por ya no requerir de sus servicios. "Esto se debe a que la nueva administración, no requiere sus servicios y ellos están muy molestos porque Sandra Smester los había contratado para una larga temporada, pero al momento en que se fue, ya no los necesitaban", señaló el usuario.

La guapa conductora mexicana de 59 años Rocío Sánchez Azuara ha estado en varios programas de TV Azteca, se ha dicho que saldría de TV Azteca porque en la televisora del Ajusco prefieren a Laura Bozzo; sin embargo, todo ha quedado en mero rumor.

Lo que es cierto es que ambos personajes también tienen espacios en Grupo Imagen, y Rocío Sánchez Azuara dejaría su colaboración en ese conglomerado de medios de comunicación porque Laura Bozzo, de 70 años llegará a ese consorcio liderado por la familia Vázquez Aldir.

ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA VS LAURA BOZZO

La pelea entre ambas conductoras ya lleva algunos años; En el 2016 las presentadoras discutieron porque Rocío dijo ante las cámaras que no conocía a la ´Señorita Laura´, lo que hizo enfurecer a la peruana.

"No me interesa si me conoce o no me conoce. Ella es más joven, más guapa, es regia, se ve espectacular. Yo no tengo nada qué ver con ella, ni es mi enemiga, ni es mi amiga, me es totalmente indiferente. Sé quién es ella, estuvo en Telemundo, en la época en la que yo estuve y a los dos meses la sacaron por bajo rating", dijo Bozzo.

En el 2019 te dimos a conocer que Rocío comentó en el programa de ´Con permiso´, por ´Unicable´, que Laura Bozzo quiso empujarla por las escaleras, después de haberse encontrado en un restaurante donde a la ´Señorita Laura´ no le pareció y reaccionó de la peor manera.

"La mujer me quería aventar de las escaleras, pero yo no me di cuenta de que sucedió...De repente me taclea mi amigo, me empuja y al parecer esa mujer fue a toparme con él. La intención, según ellos, era aventarme justo cuando estaba en las escaleras", resaltó la conductora mexicana.

Rocío Sánchez Azuara, sí seguirá formando parte del equipo estelar de TV Azteca, con o sin Laura Bozzo.