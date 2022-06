"No estoy peleando o demandando para sacar un lucro, lo único que yo les estoy exigiendo son todas las cuentas que se quedaron pendientes. Del último disco de ´La Maldita Vecindad´ no le dieron absolutamente nada de regalías, no recibió ni por discos, ni por regalías digitales, nada. Yo les decía que necesito el 25%, porque si son cuatro músicos se dividen en cuatro, eso es lo único que yo estoy buscando", dijo.