Uno de los escándalos más polémicos en el mundo del espectáculo fue cuando Mónica Noguera, finalizó su matrimonio con el productor Memo del Bosque, a finales de 1998, luego de diez años, debido a que Vica Andrade comenzó a salir con él, cuando los tres trabajaban en el programa "Al fin de semana".

Sin embargo, en varias ocasiones Noguera ha asegurado que Vica no tuvo nada qué ver en su ruptura, y a la pregunta específica de ¿Vica se metió en tu relación?, respondió.

"No, ¡ahí va!, porque esto la verdad nunca lo he dicho. Porque en ese momento estás dolida, estás lastimada y quieres respeto por un truene, pero Memo y yo terminamos cuando ´Al fin de semana´ llevaba dos años al aire. Empezamos a tener muchas diferencias, se fue acabando el amor, pasaron ahí muchas situaciones, de los dos, porque yo no soy ninguna víctima, es una pareja la que truena, al final de cuentas. Ella y Memo se enamoraron cuando él y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver. No me puso el cuerno con ella".

Agregó que para ella no era incomodo trabajar con la nueva mujer de su ex esposo, pues señaló que ella ya no sentía nada por él, por lo que los tres siguieron trabajando unos años más en el programa.

"Memo ya estaba enamorado ya tenía su vida y yo también estaba llevando mi vida ya sabes tranquila en paz, sin cosas adentro", dijo la conductora al programa "El minuto que cambió mi destino".

MEMO ES DIAGNOSTICADO CON CÁNCER

En 2016 se dio a conocer que Memo del Bosque tenía Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático, por lo que pasó 33 días hospitalizado, de los cuales, una semana estuvo en terapia intensiva.

"Primeramente agradecer a Dios por el milagro que me da de seguir viviendo después de 33 días internado y una semana muy complicada de gravedad en cuidados intensivos por una bacteria que se metió en la sangre a través del catéter que tenía", expresó el productor en aquella ocasión.

Y agregó: "Agradecer a toda mi familia por estar, por venir, por todo su apoyo y todas sus oraciones; a todos mis amigos que han estado, no solo en la etapa, sino en estos tres años de enfermedad".

Desde entonces, Mónica ha estado al pendiente de la salud de su ex esposo.

"Personalmente, ¿qué les digo?, viví con Memo diez años, fuimos una pareja y nos seguimos queriendo mucho, hay mucho cariño de por medio, nos escribimos hace raro".

VICA ANDRADE, UNA GRAN COMPAÑERA

Vica Andrade, actual esposa del productor, siempre ha permanecido a su lado, desde que le detectaron el cáncer, demostrando su gran entereza y confianza.

"La fe mueve montañas, solo hay que creer y agradecer porque al que cree todo le es posible y la fe no es un escudo para vencer el miedo, es confiar en la amorosa mano de Dios trabajando a nuestro favor", comentó Vica.

MÓNICA NOGUERA Y VICA ANDRADE SE RECONCILIAN

Las conductoras se volvieron a reunir, al menos en público, durante la reunión que organizó Memo del Bosque con motivo del Super Bowl en febrero de 2020, y en la que también anunció que estaba libre de cáncer.

"Mona", como le dicen de cariño no tuvo problema de convivir con el productor y su pareja actual, y hasta compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecen juntas y abrazadas ella y Vica junto a Memo, echando así por tierra la teoría de que ella y del Bosque se divorciaron por una tercera en discordia.

SU PASO POR TELEHIT

Telehit es un canal mexicano de temática musical dirigido al público hispanohablante. El canal fue lanzado el 27 de agosto de 1993. En sus inicios estaba únicamente enfocado a la música en español. El proyecto y concepto general estuvieron a cargo de Guillermo del Bosque, quien produjo y dirigió el canal entre 1993 y 1998. Alejandro Pleuger se ocupó de la dirección en 1999, teniendo como productor ejecutivo a Memo. A finales de 2000, Eduardo Marrón fue nombrado productor y director del canal, reformándose la programación al incluir video musicales en inglés y de otros géneros para competir con MTV.

En 2018, Memo regresó a tomar la dirección de Telehit y durante los últimos dos años fue el responsable de los Premios Telehit, mismos que él impulsó en su primera etapa.

SE DESPIDE DE TELEVISA

Memo del Bosque se despide de Televisa luego de 30 años de formar parte del canal, y de ser pieza fundamental de Telehit. A través de un comunicado agradeció el apoyo que le dieron los ejecutivos de la empresa, el público y su familia, pero no dio más detalles sobre el motivo de su salida.

"Hoy después de más de 30 años, digo adiós a Televisa, mi casa donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional. Gracias siempre a Emilio Azcárraga, por toda la historia de vida compartida", expresó.

(Lérida Cabello)