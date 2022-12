Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de concientizar, difundir información y promover la lucha contra esta enfermedad, así como erradicar la discriminación hacia las personas que la padecen.

Fue en 1981 que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentó la primera evidencia clínica de la enfermedad que después se conocería como SIDA.

Desde entonces grandes personalidades han luchado contra la discriminación de la enfermedad, por ello, te presentamos una lista de los famosos que han vivido con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Charlie Sheen

El protagonista de "Dos hombres y medio" declaró en 2015 que es VIH positivo y reveló que fue diagnosticado en 2011.

"Estoy aquí para admitir que soy positivo en VIH. Son tres letras difíciles de asimilar", dijo en el programa Today de la cadena norteamericana NBC.

"Todo empezó a raíz de una serie de cefaleas y migrañas. Sudaba en la cama y acababa empapado en sudor... Me ingresaron de urgencia dos o tres noches seguidas. Creí que era un tumor cerebral, y que todo se había acabado para mí", reveló.

Gia Carangi

Gia es considerada como la primera supermodelo, la estadunidense de ascendencia italiana, irlandesa y galesa, conquistó el mundo de la moda en la década de 1980.

En 1984 fue hospitalizada debido a una neumonía, fue entonces que los médicos se dieron cuenta que había contraído VIH.

La modelo murió a sus 26 años.

Anthony Perkins

El reconocido actor por salir en cintas como 'Psicosis' de Alfred Hitchcock, también contrajo dicha enfermedad.

El intérprete de Norman Bates fue reservado en cuanto a su vida privada pero fue hacia el final de sus días que declaró ser homosexual y haber contraído el virus años atrás.

"Hay muchos que creen q e esta enfermedad es una venganza de Dios, pero yo creo que fue enviada para enseñar a la gente cómo amarse y comprenderse, y para tener compasión por el prójimo. He aprendido más sobre el amor y la comprensión humana entre la gente que he encontrado en esta gran aventura en el mundo del sida que en el asesino y competitivo mundo en el que he malgastado mi vida". declaró unos meses antes de su muerte.

Magic Johnson

La estrella de los Lakers, Magic Johnson, contrajo el SIDA en 1991. Y fue la noticia que le obligó a abandonar su carrera como jugador de baloncesto, en la cual se había desarrollado en el equipo de Los Angeles por alrededor de 12 años.

A años de la noticia, Johnson se ha convertido en una figura que toma parte en el activismo para concienciar sobre el SIDA y para promover el sexo seguro.

Además, Magic Johnson ayudó a derribar el mito de que el SIDA era una enfermedad solamente sufrida por hombres homosexuales y que las personas heterosexuales no podían contraerla.

Freddie Mercury

La estrella que hoy en día es la figura comúnmente asociada al VIH, fue el cantante y líder del mítico grupo de rock Queen.

Freddie fue diagnosticado con SIDA en 1987, pero fue hasta días antes de su muerte el 24 de noviembre de 1991 que se informó ser VIH positivo.

La leyenda murió debido a una bronconeumonía y sirvió para concienciar a la población general de los riesgos del SIDA.

aemz