"Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico", así canta J Balvin en su canción "Amarillo", aunque en la realidad el colombiano parece no llevarse la vida tan tranquila y eso le ha causado encontronazos y escándalos con otros famosos.

Estrafalario, irreverente y polémico son algunas de las palabras que definen al reguetonero, quien es uno de los más famosos a nivel internacional, con más de 52.6 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la fama es un arma de doble filo y en algunas ocasiones conlleva escándalos, como en los que se ha visto involucrado J Balvin con Residente, Christian Nodal, Shakira y hasta Rihanna.

José Álvaro Osorio Balvin nació en Medellín, Colombia, el 7 de mayo de 1985. Comenzó su carrera en la música en 2007, aunque el éxito llegó con su primer álbum titulado La Familia. En total, cuenta con seis discos de estudio: Energía, Vibras, Colores, José y Oasis, en colaboración con Bad Bunny.

La tiradera de Nodal

Desde la época de su álbum Energía, en 2016, J Balvin comenzó a jugar con el tono de su cabello, primero lo tiñó de rubio y después de varios colores, desde rosa, hasta azul, pasando por rojo, verde y amarillo.

Por eso ahora que el cantante Christian Nodal decoloró su cabello para tenerlo rubio y corto, los memes y las comparaciones no se hicieron esperar.

J Balvin se subió al tren e insinuó en su cuenta de Twitter que Nodal lo imitó, al publicar una foto de ambos e Instagram y escribir: "Encuentre las diferencias".

Ahí comenzó la "tiradera", pues el comentario desató el coraje de Nodal, a quien la publicación no le pareció una buena broma y reviró también a través de Instagram.

"Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo", dijo Christian Nodal en una de sus stories.



Ni tardo ni perezoso, J Balvin le echó mas sal a la herida y publicó en tono bravucón subió un video en el que se puso un filtro con la palabra "Belinda" en la cara.

Acompañó la publicación con el mensaje "Sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda", en referencia a la cantante y ex novia de Nodal, con quien sufrió una fuerte ruptura.

Después de muchos dimes y diretes en los que se sumó también Residente, el archienemigo de Balvin, Nodal le ofreció una disculpa al reguetonero y luego José hizo lo mismo.

Sin embargo, el raspón no se lo quita nadie a J Balvin, pues terminó hasta con una canción en su contra llamada "Girasol", en la que Nodal canta sobre el choque con el reguetonero.

y Balvin, los archienemigos musicales

Aunque J Balvin ha realizado muchas colaboraciones con otros artistas, también ha tenido choques con otros tantos.

Si hay archienemigos en el mundo de la música, esos son J Balvin y René Pérez, mejor conocido como Residente, vocalista y fundador de Calle 13.

El pleito entre ellos comenzó cuando el cantante de "Mi gente" hizo un llamado a boicotear la entrega de los premios Latín Grammy bajo el argumento de que no se tomó en cuenta lo suficiente al género urbano.

"Les damos rating, pero no nos dan el respeto", declaró en aquella ocasión Balvin.

Residente no se tomó bien el llamado al boicot y criticó duramente a J Balvin, al compararlo con un carrito de hot dogs.

"Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", lanzó Residente.

La de Nodal es la segunda canción en la que se habla mal del comportamiento de Balvin, ya que anteriormente Residente sacó otra canción en la que sigue la "tiradera" al tacharlo de racista, misógino y lo define como "un blanquito que perdió el camino".

El machismo de Balvin que alcanzó ay a

Aunque no se ha peleado con ellas, las declaraciones del cantante colombiano sobre su compatriota Shakira y sobre Rihanna, lo llevaron a entrar en polémica y a ser señalado de misógino.

En el caso de Shakira, la controversia fue en 2020, cuando los Black Eyed Peas lanzaron su álbum "Translation" en el que incluyeron colaboraciones con otros músicos. En una entrevista realizada con Billboard vía Zoom, Will I Am fue cuestionado sobre con quién tuvieron que ser más flexibles y respondió que tuvo que ser más flexible con Shakira.

De la nada, J Balvin estalló en carcajadas por lo que dijo Will I Am, mientras Maluma salió en defensa de la colombiana y en tono serio dijo "Hey, amigo, eso no es nada gracioso".

Respecto a Rihanna, Balvín emitió un comentario bastante desafortunado durante su participación en un video con el youtuber SirKazzio. En la transmisión, ocurrida en abril de 2018, el reguetonero dijo que la cantante de Barbados "no es buena mujer para casarse, sólo para tontear", hecho que desató las críticas de los fans de ella.

Curiosamente, en octubre del mismo año, J Balvin coincidió con Riri en un evento y se acercó tímidamente a saludarla, ella respondió con un beso en la volado en la mejilla.

Pero los señalamientos por misoginia siguen al reguetonero de Medellín, quien no escarmentó y lanzó en 2021 el video de su canción "Perra", con mujeres afrodescendientes con bozal y cadenas al cuello o en jaulas.

El video tuvo que ser eliminado de YouTube y Balvin tuvo que ofrecer una disculpa pública para contrarrestar las críticas de misoginia y racismo. "Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", dijo.

