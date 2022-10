Shakira aprovechó al máximo los 3:04 minutos que dura su nueva canción "Monotonía" para expresar sus indirectas bien directas a Piqué, en una desgarradora bachata que parece narrar una parte de la historia de lo qué pasó entre ellos.

SHAKIRA: ESTAS SON LAS INDIRECTAS BIEN DIRECTAS A PIQUÉ EN "MONOTONÍA"

El video inicia con Shakira deprimida en el súper, y va caminando hasta que se encuentra a su ex, a quien con los ojos llorosos le canta: "no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

El ex del video va vestido igual que Piqué en el video de "Me enamoré" de 2017, quien le da un bazucazo a Shakira en el pecho, destrozando su corazón, el cual luego ella agarra para cuidar mientras dice: "esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa".

Y agrega: "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos".

Acto seguido aparece en el video un sujeto disfrazado de conejo, que hace referencia al animal que ella y Piqué adoptaron y que se murió el año pasado. Al final del video Shakira guarda su corazón en una caja bajo llave y al final camina hacia la libertad, pasando al lado de una estatua de dios griego, que hace referencia a lo que dijo en 2013, que su amor a Piqué le había regresado "la fe en dios".

LETRA DE "MONOTONÍA" DE SHAKIRA

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

Yo sabía que esto pasaría.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo.

Te olvidaste de lo que un día fuimos.

Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

Yo sabía que esto pasaría.

De repente no eras el mismo,

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos.

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud,

Tu no dabas ni la mitad,

Pero sí sé que di más que tú.

Estaba corriendo por alguien

Que por mi estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando ya

De lo que había ya no hay na´

Te lo digo con sinceridad

Tú estás frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas la movie otra vez

Que esa ya la vi

Bebé yo te quiero, pero es que me quiero más a mí.

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble

Se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario.

Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

Yo sabía que esto pasaría.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos.

MUJER SE DISFRAZA DE MÉDICO PARA ROBARSE UN BEBÉ, ¿CÓMO TERMINÓ LA HISTORIA?

(Lérida Cabello)