La talentosa cantautora británica Adele posó para la revista ELLE en una sesión fotográfica del italiano Mario Sorrenti, en la que lució unas espectaculares portadas, además de compartir algo de su vida personal y profesional.

Esta vez Adele la intérprete de "Send my love" es la protagonista del número de septiembre de la publicación. La artista inglesa de 34 años concede una extensa entrevista en la que habla sobre su vida personal y profesional.

En la sesión fotográfica del italiano Mario Sorrenti, Adele lució prendas de Pologeorgis, Fendi, Aliette, Givenchy y Marc Jacobs que complementó con joyería de Cartier.

Adele abandonó el negro, que le ha acompañado a lo largo de su carrera, para aparecer con jersey azul, gabardina blanca, camisa morada o vestido rojo.

La cantante, que atraviesa un maravilloso momento personal y profesional, habló de las segundas oportunidades y de su nuevo amor, el mánager Rich Paul; además de presumir su nueva imagen en la publicación.

Tras una pausa de seis años, Adele, lanzó su cuarto álbum de estudio titulado "30" en noviembre de 2021 que refleja su proceso de separación del ejecutivo estadounidense, Simon Konecki, con quien mantuvo una relación durante ocho años y tuvo a su hijo llamado Angelo.

Y en entrevista exclusiva para "Elle Magazine", la intérprete originaria de Tottenham, Inglaterra, confesó que casi un año después del lanzamiento de su último disco que relata algunos de los momentos más oscuros de su vida, se enamoró perdidamente del agente deportivo Rich Paul.

Adele afirmó que aun cuando no está comprometida, sí le gustaría llegar al altar con Rich Paul y que están renovando su nuevo hogar juntos con una familia mixta en mente integrada por su hijo Angelo y los tres hijos de su novio.



"Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él. Definitivamente quiero más hijos. Soy ama de casa y soy matriarca, y una vida estable me ayuda con mi música", expresó.

Adele Laurie Blue Adkins, conocida mundialmente como Adele, lanzó su álbum de estudio debut titulado "19" en 2008 que encabezó la lista de álbumes británica y ha sido certificado ocho veces platino en Reino Unido y triple platino en Estados Unidos.

Es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo y a lo largo de su dilatada y prolífera carrera ha sido galardonada con innumerables premios entre los que destacan: quince Grammys, doce Brit, un Óscar y un Globo de Oro.

La cantante, compositora y multinstrumentista es la primera artista femenina en la historia que sitúa tres sencillos, "Rolling in the Deep", "Someone like You" y "Set Fire to the Rain", entre las primeras diez posiciones de la lista musical Billboard Hot 100 simultáneamente.