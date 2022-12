Actores, cantantes y deportistas lideran las redes sociales, siendo el caso de Instagram, aplicación que vio su origen en 2010.

En la actualidad existen más de 30 cuentas que superan los 100 millones de seguidores, que para sorpresa, algunas personalidades que no fueron "nacidas" para ser celebridades, se han convertido en todos unos influencers para sus fans.

En esta lista verás al deportista más seguido en la red social (al igual que la persona más seguida en Facebook), la mujer de origen estadounidense con más seguidores, así como las cuentas verificadas que también entran en el top de followers.

A continuación te presentamos las cuentas con la mayor cantidad de seguidores en la red social de Instagram.

Taylor Swift - @taylorswift

National Geographic - @natgeo

Nike - @nike

Kendall Jenner - @kendalljenner

Justin Bieber - @justinbieber

Khloé Kardashian - @khloekardashian

Beyoncé - @beyonce

Kim Kardashian - @kimkardashian

Ariana Grande - @arianagrande

Dwayne Johnson - @therock

5. Selena Gomez (359 millones) - @selenagomez

La autora de canciones como "Calm Down", My Mind & Me", "Lose You To Love Me", "People You Know" y "Wolves", es la cantante y actriz más seguida en esta red social.

4. Kylie Jenner (373 millones) - @kyliejenner

Kylie Jenner es una empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa y en programas televisivos de vanidad a raíz del programa que dio a conocer a Kris Jenner y sus cinco hijas: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie.

3. Lionel Messi (381 millones) - @leomessi

El jugador argentino y considerado el mejor futbolista de la historia, es la persona sudamericana más seguida en Instagram.

El ganador de la Copa América y de 6 balones de oro es superado por el primer hombre en llegar a alcanzar los 100, 200, 300, 400 y 500 millones de seguidores.

2. Cristiano Ronaldo (506 millones) - @cristiano

El futbolista portugués que juega como delantero y es considerado como uno de los mejores delanteros del mundo, es también toda una estrella de Instagram.

Apodado como CR7 por sus iniciales y también llamado ´el bicho´, tiene en su palmares 5 balones de oro, y fuera de la cancha es el humano con más seguidores en esta red social.

1. Cuenta de Instagram (572 millones) - @instagram

Así es, aunque muchos no se lo esperaban, la mismísima Instagram pose más de 570 millones de seguidores lo que la convierte en la cuenta más seguida de su plataforma.

aemz