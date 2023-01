Este miércoles, 11 de enero de 2023, la colombiana sorprendió al mundo con un nuevo sencillo. "The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!", publicó en sus redes.

Fue entonces que este miércoles lanzó junto al productor argentino Bizarrap la BZRP Music Session #53, una nueva colaboración en la que la barranquillera le canta al desamor, en clara alusión —de nuevo— a su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

Te compartimos una recopilación de algunas de las canciones que Shakira dedicó a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Me enamoré

La canción detalla el momento en el que Shakira se "lanzó" ante la oportunidad de iniciar un vínculo de amor con el deportista.

Además, cita el episodio en el que las celebridades fueron por unos mojitos y explica que, por lo enamorada que se sentía habría pensado en formar una familia.

Amarillo

El tema que forma parte del álbum El Dorado (2017) y sus letras hacen referencia al enamoramiento que vivió Shakira en aquella época. Con fragmentos como "es tan irreal lo que me hace enamorarme cada día más",

La bicicleta

"Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pá' Barcelona".

23

"Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules... ¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23?, escuchamos en la canción.

Te felicito

Algunos fanáticos han interpretado como una indirecta para Piqué.

"Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos... Los tengo rojos de tanto llorar por ti", dice parte de la letra.

Monotonía

En conjunto con Ozuna, la cantante expone el desamor en una relación que ha sido ´invadida´ por el letargo y la costumbre.

Incluso en el videoclip de ´Monotonía´ deriva en una metáfora de lo que le sucede al corazón tras una ruptura dolorosa: quedarse confinado por tiempo indefinido.

aemz